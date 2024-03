“Parece La Chilindrina”, tunden a Adamari López por el vestido que llevó en la fiesta de cumpleaños de su hija

El pasado 4 de marzo la hija de Adamari López y Toni Costa cumplió 9 años y la expareja se unió para celebrarlo por todo lo alto.

Aunque la conductora y el bailarín tienen 3 años separados, llevan una sana relación de copaternidad y siempre se juntan para cualquier evento de su hija para apoyarla.

Y es que siempre han priorizado el bienestar de su hija Alaia, por lo que han dejado claro que, a pesar de sus diferencias, por su hija tendrán la mejor relación y la más respetuosa.

Por eso, se unieron de nuevo estos últimos días para festejar a su pequeña con una divertida fiesta, pero la también actriz se ganó las críticas por esta razón.

El look que Adamari López llevó en la fiesta de cumpleaños de su hija por el que la critican

Adamari López y Toni Costa le festejaron el cumpleaños a Alaia en la casa de la puertorriqueña, y a través de un video dejaron ver que fue una extravagante fiesta con juegos, trampolines, helados y demás.

Sin embargo, la actriz y conductora se llevó las críticas por su look a sus 52 años y hasta la compararon con “La Chilindrina”, el personaje de El Chavo del 8.

Y es que Adamari llevó un vestido corto y ancho en tono blanco, con la parte superior de mezclilla, sin mangas, y debajo lució un short blanco corto.

La mayoría de sus seguidores aseguraron que no era un look adecuado para ella por su edad, ni menos para la fiesta de su hija, pues no la hizo lucir bien.

Adamari López La puertorriqueña fue criticada por el look que llevó en el cumpleaños de su hija (@adamarilopez/Instagram)

“Pero Adamari parece la chilindrina con ese vestido jaja que ridícula”, “el look nada favorable para tu edad”, “ese look es como para tu hija, o sea ella fue mejor vestida que tú”, “así de inmadura como es ella son sus atuendos”, “ese vestido es muy corto para ti y horrible”, “parece la chilindrina o la popis jaja”, y “de los peores vestidos que has llevado”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Aunque la criticaron por su look, Adamari dejó claro que disfrutó el cumpleaños de su hija, participó en todos los juegos y creó recuerdos al lado de Alaia, quien también se veía muy feliz.