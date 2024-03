¿El nuevo Alfredo Adame?, Sergio Mayer ataca de nuevo a Poncho De Nigris y así respondió él

Las cosas entre Sergio Mayer y Poncho De Nigris van de mal en peor y es que los famosos han tenido discusiones públicos desde su salida de La Casa de los Famosos México.

Ambos estuvieron muy unidos en el reality show, donde pertenecían al Team Infierno. Sin embargo, desde que salieron la relación ha sido completamente diferente y se han peleado y lanzado indirectas.

Recientemente, Sergio Mayer atacó de nuevo a Poncho y aseguró que no tiene ninguna experiencia como empresario, además de sacar un problema del pasado, cuando trabajaron juntas en Solo para mujeres.

Te recomendamos: Poncho De Nigris celebra su cumpleaños sin el ‘Team Infierno’

“Que experiencia puede tener porque cobra el 5% de unas pastelerías por decir que son de él, entonces ya es empresario. ¿Qué ha hecho como empresario?, no ha generado un empleo, no ha traído un artista, no ha producido nada como para decir que tiene experiencia”, destacó el actor.

Además, destacó “está más que evidente que quien me traicionó hace 10 o 15 años fue él, estando en solo para mujeres organizó un grupo y se fue para Estados Unidos y se llevó un vestuario, y se vendió como piel caliente”.

Poncho de Nigris responde ataque de Sergio Mayer y lo compara con Alfredo Adame

Ante estas declaraciones de Sergio Mayer, Poncho de Nigris no se quedó callado y en el Programa Hoy le respondió de forma contundente.

“Yo no quiero que me relacionen con él porque me afecta mi imagen, mis negocios, en mis campañas, mis programas de televisión. El productor de mi programa me dijo ya no le contestes, entonces he tratado de no porque él es un trepador, que se dedica a hablar de las personas para estar vigente porque no tiene trabajo”, aseguró muy tajante.

Y también lo comparó con Alfredo Adame, el famoso y polémico actor, asegurando que se tiene pelear con todos para tener fama.

“Es el nuevo Alfredo Adame de México, ya tiene problemas con todos, le he ganado en todo, es mi hijo”, aseguró.

Te recomendamos: “Quería aprovecharse”: Contrato que Sergio Mayer quería que Wendy Guevara firmara causa indignación

Y aclaró que él no filtró el documento que Sergio le quiso hacer firmar a Wendy Guevara, luego que el actor lo acusara de haberlo hecho para perjudicarlo.

“Yo no filtré el documento, yo tenía la carta pero no la filtré, que bueno que salió”, destacó y además aseguró que si sigue hablando de él lo va a denunciar.