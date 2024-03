Papá regaña a su hija por hacer videos “indecentes” para TikTok

TikTok se convirtió en la plataforma con más accesos de todo el internet; millones de personas ingresan a este sito para pasar el rato y ver las grabaciones que suben los usuarios. Algunas personas comparten videos bailando, pero ¿esto está mal? Pese a que la respuesta es muy ambigua, en las últimas horas se comenzó a popularizar “la lección” que le dio un padre a su hija al ver el tipo de contenido que subía a redes.

En el video, de poco más de un minuto, se puede ver el baile que hacía la joven para sus seguidores, pero poco segundos la grabación muestra el discurso de la mujer: “Este video lo estoy grabando para pedir una disculpa a mi familiares y amigos por las fotos y videos en los que me denigro. Esto lo hago con toda la vergüenza porque no es la educación que mis padres me enseñaron”.

Papá ley pic.twitter.com/FfHRM5rFCI — El campeón de la humildad (@CmtePerro) March 4, 2024

El padre de la creadora de contenido comenzó a cuestionarla: “¿Con quién te disculpas? ¿Y por qué haces ese tipo de cosas? ¿Eso eres tú? ¿Esos videos te representan? ¿Tú eres eso? Tú no tienes porque estar enseñando las nalgas, las nalgas las enseñan las p*tas y tú no eres eso”.

Hasta el momento, la grabación de los hechos suma más de tres millones de reproducciones en redes sociales, donde se pueden leer comentarios como “Le molesta que su hija suba videos bailando, pero es el primero en entrar a Instagram para ver mujeres, en fin la hipocresía”, “Wey, el papá solo busca lo mejor para ella” o “Hasta yo sentí el amor de ese padre, buena lección”.