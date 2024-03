Ella es la mujer que hizo llorar a Alfredo Adame

Alfredo Adame, es catalogado como el presentador de televisión mexicana más polémico, una persona que se caracteriza por decir las cosas de frente sin importarle que tanto puede afectar a los demás. El también actor no deja de pasar por desapercibido en el mundo de la farándula, no solo ha arremetido en contra de sus colegas del espectáculo, además se ha visto involucrado en fuertes conflictos con su familia, incluyendo ex parejas y hasta sus propios hijos.

Aunque es odiado por muchos, otros lo aman. Lo que si es cierto, es que el famoso tiene su lado sensible que por muy oculto que lo mantenga siempre sale a relucir. Recientemente, en una conversación sobre su vida privada Adame no pudo contener las lágrimas al mostrar unas fotografías, siendo la actriz María Sorté, la que logró ablandar los sentimientos de Alfredo.

Te gusto la vida en fotos de ALFREDO Adame ? pic.twitter.com/OKOd8zMlVJ — Patricia Limon (@PattiLimon) March 4, 2024

“Ella es una pieza fundamental en mi vida quién me ha ayudado a salir adelante”, dijo durante su participación en La casa de los Famosos, sin embargo sus seguidores no han dejado de señalarlo por el comportamiento que ha estado demostrando.

En ese sentido, el presentador continúo diciendo lo siguiente: “Nunca me dejó de cobijar, cómo te diría, me regresa a una etapa tan bonita que fue cuando entré a la televisión, pero sobre todo, me regresa al sentimiento de una mujer en toda la extensión de la palabra”, aseguró mientras las lágrimas corrían por su rostro.

Alfredo es criticado por internautas

El video donde se muestra la confección de Alfredo Adame fue publicado en la cuenta oficial del programa de Tv, La Mesa Caliente, donde los internautas no demoraron en comentar.

“No lloró por sus hijos, lloró por su inicio en las telenovelas”, “No nos importa ese tipo de persona”, “Ese hombre necesita ayuda, tiene que ir a terapia”, fueron algunos de los mensajes.