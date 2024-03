Eugenio Derbez pone límites en la nueva temporada de LOL

Lega una nueva generación de participantes a LOL: Last One Laughing México. El reality de comedia estrenará su sexta temporada, afianzándose como uno de los contenidos más exitosas de Prime Video, pero como cada nuevo ciclo de este show, llega con sorpresas.

“Siempre tratamos de ofrecer a la gente con cosas nuevas. Ahora decidimos meter personalidades muy variadas, incluso gente que no tiene tanta experiencia, que no son comediantes. Nos intentamos ir para el otro lado”, explicó Eugenio Derbez en entrevista con Publimetro, quien será nuevamente el conductor del programa.

Eugenio Derbez ponen límites en la nueva temporada de LOL

Pero Derbez no llegará solo, alguna vez ya estuvo acompañado de su hijo Jóse Eduardo, pero ahora su aliado será El Capi Pérez, “será nuestra arma secreta, él ha sido el mejor jugador de LOL de todas las temporadas y es un crack, sabe muy bien manejar el reality y jugar bajo presión. El Capi va a entrar a la casa cuando sea necesario y será el único que se va poder reír, eso se convierte en un gran reto para los participantes”, explicó Derbez.

También habrá otro cambio significativo en esta sexta temporada, el cual puso en jaque a varios de los comediantes. “Limitamos algunas cosas, lo primero fue que entré y les quité todos los dildos que traían, y es que está demostrado que en todas las temporadas, un dildo no provoca risa, y es lo primero que agarran, lo primero que traen en su mochila. Esta temporada es mucho más familiar, que puedan ver los niños. No todo es humor blanco, pero por lo menos ya no está tan cargada de cosas sexuales como las otras temporadas anteriores, es mucho más amigable”, contó el comediante de 62 años.

A Eugenio Derbez no le gustan los comediantes de las redes sociales

Eugenio también habló de lo difícil que es para él, el adaptarse a la nueva comedia, la que se hace en redes sociales. “Hago muchos corajes, de repente intento hacer cosas para mis redes y me mandan ejemplos de lo que está de moda, solo veo que dicen una frase y ya, ese es el sketch. Estoy acostumbrado a la escuela de de hacer un sketch desde abajo, construirlo y que tenga un final, Me cuesta trabajo las redes sociales, porque siento que es un humor mucho más desechable. Vaya que trato de integrarme, pero la verdad siento que no va a ser algo memorable, yo creo que es una moda, pero no quedará en la memoria colectiva”.

A esto, la showrunner del reality Marie Leguizamo, agregó, “creo que es el reto más grande para esta temporada, que justo es la nueva escuela, hay comediantes y humoristas. Hay tiktokeros que hacen video de 15 segundos, pero en la casa deben de estar seis horas con 50 cámaras, con el señor Eugenio Derbez en el control, entonces para ellos fue una gran prueba. Nos pasó que había muchos que son muy buenos en en redes sociales, y ahí la historia fue otra”.

¿Cuándo se estrena la sexta temporada de LOL y quiénes participarán?

Será el 8 de marzo cuando llegue la nueva temporada de LOL a Prime Video. Esta es la lista de participantes: