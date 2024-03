Karen Sevillano de “La Casa de los Famosos Colombia” se ha ido ganando un hate enorme ¿es debido al racismo?

Karen Sevillano se perfiló como la gran favorita de “La Casa de los Famosos Colombia” desde el primer día, gracias a su jocosa personalidad, no obstante, a medida que han pasado las semanas, parece que cada vez son más las personas que les desagrada.

Aunque la influencer cuenta con una base de seguidores fieles a ella, en las redes sociales aparecen más comentarios quejándose de su actitud, por lo que se podría decir que su popularidad ha ido en picada.

Sin embargo, algunas personas han comentado que parte del hate que recibe Karen Sevillano no tiene que ver mucho con su personalidad, sino con su color de piel.

Karen Sevillano se ha ido ganado la fama de villana

Dentro de la “La Casa de los Famosos Colombia”, Karen Sevillano ha logrado formar una gran alianza con varios participantes, con quienes suele compartir mucho y se posicionan a su favor cada vez que surge un problema.

Karen Sevillano empezó subiendo como palmera y está cayendo como coco.

La educación y el respeto NUNCA pelea con nadie. #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/9v8n0gqesq — Col🇨🇴 (@realityscol) March 7, 2024

Es por eso que muchos la catalogan como la líder de los más problemáticos del reality show. No obstante, en varias oportunidades la influencer ha dicho que ella fue a crear escándalo dentro de ese reality, por lo que será sumamente chismosa y cizañera.

Karen Sevillano incluso en los promocionales de “La Casa de los Famosos Colombia” dijo que se iba a comportar de ese modo en el reality show para que siempre fuera entretenido de ver, entonces, ¿a qué se debe la molestia del público?

Martha Isabel Bolaños ha sabido cómo activar el carácter explosivo de la influencer para quedar como la víctima en el programa, hecho que para los espectadores del 24/7 ha sido evidente y aplauden esa jugada, porque la ha ayudado fortalecerse.

No obstante, para muchos desde que Karen Sevillano habló del racismo estructural que existe en Colombia, fue cuando empezó a “desagradar” al público, pues desde entonces se quejan de todo lo que hacen y la tachan de escandalosa. En varias ocasiones ni siquiera entienden los buenos mensajes que ha compartido dentro del reality, porque ya todo lo que haga resulta desagradable para ellos.

Karen Sevillano es una REINOTA, expuso, con palabras sencillas, lo que es el racismo estructural. Por otro lado, Ómar Murillo, es un bobo hijueputa arrodillado y lambón al sistema, parece primo de Polo Polo. Y sí Colombia es un país racista. PARTE 1. pic.twitter.com/DIgolv28zG — Luis Gaviria (@luisgaviria226) February 14, 2024

Algunos opinan que su color de piel no tiene nada ver, no obstante, cuando Martha Isabel Bolaños crea cizaña o habla mal de otro compañero, la mayoría del público no la juzga igual.