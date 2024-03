“Pensé que me iba a pegar”, Magaly Chávez habla de su romance con Alfredo Adame

Magaly Chávez y Alfredo Adame protagonizaron un fugaz e intenso romance, pero luego de su ruptura han surgido diversos señalamientos que afectaron la imagen de la creadora de contenido, es por ello que recientemente decidió hablar de los detalles de su relación con el actor.

En las ultimas semanas, Adame y Magaly volvieron a ser involucrados, puesto que el presentador relacionó a su expareja con el personaje Goku, lo cual generó un sinfín de memes y bromas que se volvieron virales en redes sociales.

Al respecto de las declaraciones del concursante de ‘La Casa de los Famosos’, Magaly decidió actuar legalmente contra su expareja al interponer una denuncia penal por daño moral.

Magaly Chávez revela violencia en su relación con Alfredo Adame

En medio de la polémica que se mantiene latente, la exintegrante de ‘Enamorándonos’ acudió como invitada al podcast de ‘Un tal Fredo’, con el objetivo de evidenciar todo lo que vivió a lo largo de su relación con Alfredo Adame.

Pese a que el episodio estará disponible hasta el próximo lunes 11 de marzo, el creador de contenido compartió algunos clips con un adelanto de las declaraciones de Magaly Chávez, quien señaló la violencia que hubo durante su relación.

“Hubo un enfrentamiento muy fuerte, como el que acaban de ver en La Casa de los Famosos, que yo pensé que me iba a pegar. ¿Qué otra cosa se inventó? Que soy transexual, mira ya me río porque obviamente sí es algo que me afectó, por eso está demandado por violencia de género”, dijo.

En medio de las declaraciones que han afectado su imagen pública, la influencer explicó que no planea obtener una reparación económica, pero que espera que su denuncia llegue hasta las últimas consecuencias.

“Yo no quiero ninguna reparación económica. Lo que sí es que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. La juez yo creo que próximamente nos estará dando buenas noticias”, dijo.

Asimismo, señaló que Alfredo Adame tendría que pisar la cárcel para poder evitar comentarios que invalidan a ciertas mujeres, considerando que podría tratarse de un tipo de violencia.

“Yo voy a hacer lo necesario para que el señor pague. Y no es que me guste verlo en la cárcel, es que es lo que necesita. Porque no puedes pasar cosas que son ya muy fuertes”, comentó.