Akira Toriyama, creador de Dragon Ball, fallece a los 68 años

No hay ONE PIECE sin Dragon Ball...



Ni Naruto, ni Bleach, ni JJK, ni KNY, ni NADA.



Hoy no sólo despedimos a un mangaka, despedimos al FORJADOR DE UNA ERA.



R.I.P. Akira Toriyama, el hombre que me hizo vivir los más emocionantes y memorables momentos de mi vida.



ÁNGELES FUIMOS. pic.twitter.com/weiAkxe7oC