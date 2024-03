Carín León admite su error y ofrece disculpas por sus comentarios “fuera de lugar” sobre el consumo de las drogas

Carín León se sacó por completo del sentido común y emitió comentarios fuertes mientras estaba arriba de un escenario en Hermosillo, cantando para miles de personas. El intérprete de regional mexicano habló abiertamente del consumo de drogas ilegales y provocó una enorme polémica en redes sociales.

Días después de sus desafortunados comentarios, el cantante aprovechó su mismo canal de comunicación, un concierto en Monterrey, para disculparse por lo que había dicho anteriormente.

“A este mundo se vino a vivir, sé que a veces me emociono de más y digo pendejad*as. Pero creo que mi mayor virtud, y mi mayor defecto es que yo tengo el corazón bien conectado con el hocico. Estuvo muy fuera de lugar, que lo reconozco”, dijo Carín, según reseña de Milenio.

Dijo que siempre intenta ser transparente y eso, aunque lo considera una virtud, en ocasiones puede ser un defecto.

Admitió que no midió las consecuencias de sus palabras y la influencia que tiene en las generaciones jóvenes de México y Centroamérica.

¿Qué había dicho Carín León?

Habló abiertamente de tener ganas de drogarse. Mientras daba un concierto en Hermosillo hizo una pausa para interactuar con el público y allí soltó barbaridades sobre el uso de las sustancias ilegales que tanto daño provocan en todo el mundo, pero sobre todo en muchos países latinos.

Carín León se volvió viral en TikTok luego de que circulara una controvertida declaración en la cual aseguró que se le antojaba consumir una sustancia ilegal.

“Nosotros no somos ejemplo, somos músicos y vivimos de lo que hacemos, nos gusta la música. No nos comparen ni nos quieran hacer ejemplo, pero la neta con esta rola se me antoja echarme un perico, lo que es. Como buen hermosillense”, dijo Carín León.

“¿Para qué les voy a decir que no, si sí? Y al que no le guste es su problema, ni modo ¡Arriba la música mexicana, arriba la loquera, arriba la borrachera!”, expresó.