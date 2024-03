Daniela Parra estalla contra Alexa Hoffman tras nueva sentencia de Héctor Parra

El proceso legal contra Héctor Parra sigue dando de qué hablar, especialmente después de que su hija, Alexa Hoffman, tomara la decisión de compartir algunas de las pruebas que su equipo presentó durante el juicio del actor, con el objetivo de evidenciar los delitos.

Fue a través del programa ‘De Primera Mano’ en donde se difundieron algunos de los videos que la defensa legal de Alexa Hoffman presentó durante el juicio del famoso actor de telenovelas, mismo que fue condenado a 10 años y seis meses en prisión, pero que aumentará tras la decisión de las autoridades.

Alexa Hoffman y Héctor Parra (Captura de Pantalla)

Daniela Parra arremete contra Alexa Hoffman

Por su parte, Daniela Parra reveló los sentimientos que experimentó su padre tras conocer la decisión de los magistrados que estuvieron a cargo de su caso.

“Estaba enojado; no está mal, no está derrotado, pero sí estaba muy enojado, muy frustrado ,igual que yo. Teníamos el mismo sentimiento porque, aunque ya sabíamos que eso podía pasar, la verdad es que no nos lo esperábamos”, comentó.

Asimismo, explicó que ella y Héctor Parra tenían la esperanza de que Alexa tomara una decisión distinta.

“Está muy enojado porque en el fondo de su corazón tenía la esperanza de que mi hermana reaccionara en algún momento o reaccionara con algo de lo que está pasando”, agregó.

Alexa Hoffman comparte pruebas que usó en juicio de Héctor Parra

En medio del proceso que se mantiene latente, Gustavo Adolfo Infante compartió los videos que Alexa ha presentado a lo largo del juicio, destacando por algunas frases con las que se argumentó el presunto abuso sexual que sufrió cuando era menor de edad.

En una parte del clip se escucha la voz de Alexa, la cual intentó mostrar la frase que su papá le escribió, “esta es mi pompi”, señalando una parte en específico del cuerpo de la menor.

Por otra parte, en el siguiente video apareció el actor en compañía de Alexa, la cual le entregó un regalo como parte de un intercambio navideño, al abrirlo se trataba de un álbum de fotos que estaba acompañado de frases.

“Ay que padre, mira, álbum de recuerdos, ay que bonito, bravo, qué padre, que original, mira: tú me enseñaste a tomar Pepsi, tú me enseñaste a sonreír, que bonito. Tú me enseñaste a divertirme, tú me enseñaste a no usar ropa, ay que bonito está”, dijo el actor durante el video.