¿Son la pareja perfecta? JLo y Ben Affleck serían un ‘ejemplo a seguir’ tras gesto en el cine

Jennifer Lopez y Ben Affleck son una de las parejas que más criticas han recibido desde que retomaron su relación y llegaron al altar a mediados de 2022. Los gestos de enfado del actor con su esposa han dado de qué hablar pues muchos consideran que “no la ama”, sin embargo, ellos siguen más unidos que nunca.

Luego del estreno del documental de Jlo The Greatest Love Story Never Told donde reveló detalles de su relación con el famoso, ahora la pareja ha tenido una cita romántica con la que se han llenado de elogios y aplausos en redes sociales por un particular gesto.

El gesto de Jlo y Ben Affleck que ha sido aplaudido

La pareja que retomó su relación tras haber roto su compromiso hace dos décadas, parece estar en su mejor momento y han sido captados en una cita en el cine donde disfrutaron el estreno de la cinta ‘Dune 2′ protagonizada por Timothée Chalamet, Zendaya y Austin Butler.

Los apodados Bennifer no dudaron en disfrutar del la película que se ha convertido en uno de los estrenos más taquilleros de los últimos meses ante la gran historia de ciencia ficción con la que cuenta y la actuación magistral de su elenco.

Pese a que ambos deben contar con un cine privado en su mansión, los actores decidieron salir a dar un paseo sin temor a ser captados y por si fuera poco han dado lecciones a la sociedad con su comportamiento.

Y es que una vez terminó el filme la pareja fue captada por un espectador que se encontraba un par de filas atrás quien los grabó cuando se estaban levantando de sus butacas y recogiendo su basura luego de que comenzaran a rodar los créditos de Dune: Parte dos.

El comportamiento de ambos fue aplaudido en redes pues lejos de dejar todo botado por ser celebridades e incluso por ser una conducta que muchos usuarios tienen al momento de acudir a las salas de cine, ellos dieron el ejemplo.

“Dune 2 fue INCREÍBLE. La escena posterior a los créditos fue darme cuenta de que JLo y Ben Affleck estaban sentados justo frente a nosotros jajaja”, escribió el hombre que los grabó.

Para el momento, el protagonista de Batman y la cantante se encontraban vestidos totalmente informales como cualquier otras personas.

“Los respeto por tomar sus cosas y limpiar sus asientos”, “Muchas personas simplemente dejan su comida y bebida en lugares públicos como este, es asqueroso”, “Jlo y Ben dando el ejemplo siempre”, han sido algunos comentarios, aunque algunos usuarios rechazaron que los grabaran y no respetaran su privacidad.