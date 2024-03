“Hay mucha violencia”: Michelle Rodríguez habla sobre comentarios de odio en su contra

La actriz y comediante, Michelle Rodríguez, ha logrado destacarse en la industria del entretenimiento gracias a su talento, evidenciado en proyectos televisivos como ‘40 y 20′, donde conquistó el afecto del público, pero, a pesar de su éxito, también ha enfrentado críticas negativas.

Le puede interesar: Michelle Rodríguez muestra su cambio radical tras bajar de peso

En 2023, la comediante se vio envuelta en una avalancha de comentarios desfavorables sobre su persona y su aspecto físico. Por tal motivo, la famosa compartió su experiencia sobre esta situación desafiante y reflexionó sobre la magnitud que ha alcanzado su trabajo.

Fue a través de una entrevista realizada por el diario Milenio que Michelle indicó lo siguiente: “He descubierto a lo largo de los años que soy escuchada y que soy vista mucho más allá de mi trabajo, pero además lo que yo digo o lo que yo pienso a manera personal les puede interesar o resulta inspirar”, indicó.

Michelle también destacó que el año pasado le brindó la oportunidad de tomar conciencia de diversas cuestiones, entre ellas, la omnipresencia de la violencia en nuestras vidas. Además, expresó su compromiso de transmitir mensajes positivos y contundentes a través de su trabajo.

“Después del 2023 en donde entendí sobre todo que hay mucha violencia implícita que no nos damos cuenta y que hay mucha violencia normalizada y que hay mucho trabajo que hacer con eso, pues si la vida me puso en frente de un micrófono, que resuene”, agregó.

Michelle presentó su espectáculo ‘Buena Persona’ en el Lunario del Auditorio Nacional, destacando que su desarrollo en el escenario ha sido continuo, experimentando un creciente amor por su profesión.

“He cambiado la manera de pararme en el escenario desde la primera vez que me paré en un escenario. Para mi cada vez que lo hago es un sueño hecho realidad y es una fantasía; es el lugar en donde más viva me siento”, concluyó.