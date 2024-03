Laura Zapata y Pepillo Origel protagonizan intensa discusión

Durante el Festival de Mentes Brillantes que se llevó a cabo en la ciudad de México, la actriz Laura Zapata y Juan José ‘Pepillo’ Origel tuvieron un fuerte desencuentro, debido a que el presentador de Tv defendiera a la cantante Lucia Méndez, tras un conflicto que hubo entre ambas artistas.

El también actor, confesó todo lo ocurrido entre él y la villana de telenovelas durante una transmisión en vivo de su programa de espectáculo ‘Con Permiso’. “En el break de repente estaba Laura Zapata ahí sentada. No me habla para nada porque se enojó porque defendí a mi paisana Lucía Méndez, cuando ellas se pelearon. ¿Qué crees?, que fui y le dije ‘¡Laura, cómo estás!’ y que me dio la volteada y me dijo ‘¡quítate, Caín!’”, dijo.

Así mismo, aseguró que le echó en cara porque se puso de lado de su paisana, llamándolo hipócrita y lo empujó para impedir que él la abrazara. El conductor mostró su descontento, y al respecto le recordó que: “A ver, que no se te olvide cómo quise a tu madre. Tengo fotos hasta besándome con ella y todo. Y con tu abuela, doña Eva, en tu casa me pasaba todas las tardes, yo abrazándole y chiqueándola. ¿Eso es ser Caín? ¿Eso es ser hipócrita? Conté una nota que era de lo que se trataba, eso era todo”, mencionó ‘Pepillo’.

AGARRÓN DE PEPILLO ORIGEL Y LAURA ZAPATA.

El comunicador dio detalles en la más reciente emisión de Con Permiso. A las 6:30 les digo en que acabó esta historia en mi canal de YouTube.

Link en el siguiente tuit pic.twitter.com/itGrlEaU61 — Hugo Alexander Maldonado (@Hugomaldonadotv) March 4, 2024

Pese al mal rato que pasaron ambos amigos, Juan José Origel dejó claro que lograron resolver sus diferencias, y terminaron compartiendo escenario en la ceremonia donde él y Laura se dieron un abrazo de reconciliación.

¿Cuál fue el problema entre Laura Zapata y Lucia Méndez?

El pleito entre estas talentosas mujeres, fue en la serie de Netflix ‘Siempre reinas’, y es que al parecer la molestia que ha tenido la actriz de novelas es por el éxito logrado por parte de la cantante.

“La ves en Spotify y ves que no tiene oyentes mensuales en ese momento que yo le dije: ‘Tienes 102 oyentes mensuales’, y cuando yo le dije yo tengo casi dos millones entonces ése es el coraje que ella tiene. “La que no me aguantó fue ella a mí, la que no resistió conmigo fue ella”, se refirió Laura sobre la cantante.