¿Falleció ‘La Gilbertona’?: Tras preocupante video de despedida revelan la verdad de la influencer

Este domingo comenzó a circular el rumor de la muerte de “La Gilbertona”, como es más conocido Gilberto Salomón Vásquez. Sin embargo, el influencer mexicano se apuró en desmentir la noticia y aseguró que “aquí estoy vivo, gracias a Dios”.

“Todavía no me he muerto y le digo a toda la república mexicana, de Estados Unidos y toditita la frontera y todo; mientes que me morí. Mientes. Aquí estoy vivo gracias a Dios”, explicó en un video subido a YouTube.

Todo este rumor se comenzó a generar luego de que a través de sus redes sociales, “La Gilbertona” se mostrara muy débil de salud, incluso manifestando que “todo el mundo tiene que morirse”.

Aparecía recostada en una cama, con un semblante preocupante, auxiliada por un hombre quien le ayudó a grabar el video: “pues ni modo, toda la gente no es eterna”.

En el registro en donde desmienten su muerte, su representante Pável Moreno, explicó a los seguidores de la influencer travesti, que “no, no, no. No la estamos desahuciando que no se mal interprete lo que les estoy diciendo. Solamente les estoy comunicando que Gilberto ya está un poquito más acabado”.

¿Quién es la Gilbertona?

‘La Gilbertona’ es un persona popular, miembro de la comunidad LGBT+. Se transformó en todo un fenómeno en redes sociales, por su sencillez y cercanía con la gente. Tiene 3,2 millones de seguidores en Tik Tok y en sus contenidos, muestra su estilo de vida con un particular lenguaje, que encanta a sus seguidores.

Ya tiene 88 años y a su avanzada edad, sigue contando sobre su pasado, en el que se dedicó a la prostitución. “Mi vida fue muy p*ta. Yo trabajé en todititos los burdeles del norte, todos”, dijo en una entrevista.