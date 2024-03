El rapero Armani White adelanta una posible colaboración con XG

XG cautivó al público en Malasia con su actuación en el ‘Festival SUPALAPA 2024′, el pasado sábado 2 de marzo. El festival se celebró en el complejo World Awana Genting Highlands en Kuala Lumpur. Esta marcó la primera gran actuación del grupo en el país.

XG saludó a la audiencia en malayo y cantó el tema turístico del país, “Malaysia Truly Asia”. El grupo japonés compartió escenario con otras 35 estrellas, incluido el artista The Kid LAROI, y estuvieron presentes durante el primer día del festival, ofreciendo una actuación dinámica y cautivadora, bajo la intensa lluvia. El público fue testigo de la atronadora actuación de XG con éxitos como ‘PUPPET SHOW’, ‘NEW DANCE’, ‘TGIF’, ‘SHOOTING STAR’ y ‘LEFT RIGHT’.

Después de la performance, XG compartió una foto en las redes sociales con el artista Armani White y él escribió “con mi gente favorita” debajo de los comentarios. En otra foto, se ve a Armani con el productor ejecutivo de XG, JAKOPS (Simon), con la leyenda “mi hermano”.

Armani saltó a la fama en 2022 con el single ‘BILLIE EILISH’, mientras rendía homenaje a la cantante estadounidense y la performance de ‘Nothin’ de N.O.R.E., producido por The Neptunes. XG también incorporó la sample en ‘[XG TAPE #3-B] Nothin’ (JURIN, COCONA), lanzada en 2023.

Provocando aún más entusiasmo por una posible colaboración, Armani White respondió durante una entrevista que haría una colaboración con XG si tuviera la oportunidad de tener una canción con un artista asiático. Esta posible asociación sería innovadora y combinaría los logros globales de XG con la brillantez del rapero.

Además de la participación del grupo femenino en SUPALAPA, XG confirmó su presencia en el Guangzhou MDSK Music Festival en China el 30 de marzo. Con las frecuentes apariciones del grupo en festivales de renombre, incluidos Nueva York, Los Ángeles, Singapur, Australia, Emiratos Árabes Unidos y Malasia, la expectativa internacional de que XG actúe en los principales festivales del mundo continúa creciendo.