LCDLF4: ¿Geraldine Bazán y Patricia Corcino serán las nuevas participantes que ingresarán al reality?

La semana pasada se anunció que en “La Casa de los Famosos 4″ entrarían 4 nuevos participantes, en sustitución a los que abandonaron la competencia o fueron expulsados y entre los nombres que figuran últimamente están Geraldine Bazán y Patricia Corcino.

Desde la salida de Thalí García se comenzó a especular quién podría sustituirla, pero en vista de que Gregorio Pernía también decidió abandonar el reality show y de la expulsión de Carlos Gómez, tenían que ser tres quienes debían entrar a sustituirlos.

Pero la semana pasada, se anunció durante una gala que serían cuatro los participantes que entrarán a “La Casa de los Famosos 4″ y se espera que lleguen esta semana.

¿Geraldine Bazán y Patricia Corcino entrarán a ‘La Casa de los Famosos 4′?

Desde hace días los nombres que más han sonado para entrar a “La Casa de los Famosos 4″ han sido Serrath, Brandon Castañeda y la amiga de Wendy Guevara, Karina Torres.

Se acabó la espera!



¡Bienvenida Karina Torres! A La Casa De Los Famosos.



¿Cuéntanos la estarás apoyando🔥👀?#LCDLF4 pic.twitter.com/CuOJxzgzLf — La Casa De Los Famosos (@LaCasaFamososUS) March 7, 2024

No obstante, según lo que publicó recientemente Jacqueline Martínez, influencer conocida como ‘Chamonic’, entre los posibles nuevos participantes se encuentran una actriz y una presentadora.

“A mí no me crean, pero me dicen que Geraldine Bazán y Patricia Corcino, ellas dos serían las que entrarían a La Casa de los famosos, en reemplazo de los dos que se fueron”, escribió la influencer.

Cabe destacar que en las redes sociales de ambas siguen activas y se supone que antes de entrar los encierran por mínimo tres días, de hecho, Geraldine Bazán compartió una publicación de ella en un evento de la Revista Influencer donde es la portada de la nueva edición.

No obstante, solo queda esperar el ingreso de los nuevos habitantes de “La Casa de los Famosos 4″ porque Telemundo no ha dado pistas de quiénes puedan ser.