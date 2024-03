¿Con cuál actor se iba a casar Lucero antes de conocer a Manuel Mijares?; Entérate

Lucero reacciona a dedicatoria de su ex en pleno concierto (Instagram @luceromexico @oficialmijares)

Lucero Hogaza León, artísticamente conocida como ‘Lucero’, es una de las figuras más popular de México, gracias a su gran trayectoria profesional como cantante, actriz, presentadora y empresaria. Reconocida también como ‘La Novia de América’, quien se ha sabido ganar el cariño de sus fans y flechar varios corazones con su belleza.

La famosa estuvo casada catorce años con el también cantante, Manuel Mijares, quienes mantuvieron una bonita relación y fruto de su amor son sus dos hijos, José Manuel y Lucero. Aunque ha sido una de las parejas más queridas del espectáculo, la mexicana recientemente reveló más detalles de un ex amor con quien tuvo a punto de casarse, mucho antes que con Mijares.

A través de una publicación en su cuenta X, Lucero colgó un video donde el fallecido actor chileno, Felipe Camiroaga, con quien tuvo una relación en el año 1992, habla acerca de cómo fue que le pidió matrimonio a ella.

Jamás olvidaría esos momentos. Se quedan en mi mente y en mi corazón por siempre, igual que él.

Como que a veces pienso que aún sigue en este mundo. 🌟💖 https://t.co/l8TB6PWPtN — Lucero (@LuceroMexico) February 29, 2024

“Yo tenía una moto, me creía ‘Top Gun’ y la paso a buscar al hotel y me voy camino a Farellones en Chile con ella y en una de las curvas paré, había un atardecer muy bonito. Le regalé un anillo, fue un anillo de despedida porque en algún minuto conversamos sobre si yo iba a dejar mi trabajo y mi país por ella o ella iba a dejar su trabajo y mi país por mí”, dijo Camiroaga en el video que compartió La Novia de América a 12 años del fallecimiento de su ex.

Mira la reacción de Lucero tras dedicatoria de Mijares en pleno concierto

Durante su presentación en el Auditorio Nacional de la ciudad de México, una vez más Manuel Mijares se robó el show al interpretar su tema ‘Si me tenías’, el cuál aprovechó la presencia de su ex esposa durante el evento y desde el escenario dijo “Se la voy a cantar a Lucero que está aquí”.

Al respecto, la cantante reaccionó contestándole “Es de ardido”, entre risas y mientras se levantaba de su asiento para subir a cantar dicha melodía junto a su ex esposo.