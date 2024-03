¿Qué se hizo en el rostro? Internautas quedan atónitos con el rejuvenecimiento de Salma Hayek.

En los Premios Oscar que se entregaron, este domingo 10 de marzo, se dieron cita una constelación de estrellas, algunas lucieron despampanantes y glamorosas con sus atuendos que le favorecieron, como las actrices Carey Mulliga, Margot Robbie, Elsa Pataky, Emily Blunt, Eva Longoria y, por supuesto, la mexicana Salma Hayek, quien siempre luce atinada en cada alfombra roja, y esta vez no fue la excepción.

La celebridad lució un vestido largo con escote “one shoulder” plateado, ceñido al cuerpo, de Gucci, que complementó con un peinado estilo “wet look”, que le brindó un aire fresco y sofisticado al atuendo que eligió para asistir a la “afterparty” de la revista Vatiny Fair. Mientras que su maquillaje estuvo enmarcado por unos ojos ahumados en negro y plateado, que tomaron protagonismo con sus labios en un tono natural.

La veracruzana dejó atónitos a todos a su llegada, así como a los internautas, pues mostró una figura esbelta que, incluso, algunos llegaron a preocuparse por su delgadez, mientras que otros se centraron en su espectacular rostro.

“Soy yo o rejuveneció nuestra Salma 😮😍 🥹 Dios tiene sus favoritas”, “Si parece que se hizo algo en el rostro”, “Se nota claramente sus arreglitos, pero se ve divina”, “Sí, que diga que no se hace nada cuando es amiguis de las Kardashian” y “Ya no se parece a la sal mal original, la cara ni es la misma”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron a la protagonista de películas en su cuenta en Instagram este lunes, 11 de marzo.

Además, también se fijaron en sus curvas: “La veo flaquísima” y “Ozempic mija, las maravillas del Ozempic, adelgazar quita años”, le dijeron a Hayek. La actriz de 57 años se mantiene regia, incluso la han comparado con una diosa, porque parece tener el elixir de la juventud, pues ha asegurado que su cutis está libre de bótox.

Sin embargo, para mantenerlo como el de una chica de 20 años tiene su ritual poderoso: aplicar cremas y aceites, de acuerdo cómo lo vea cada mañana. De esta forma se mantiene lozano y envidiable. El agua de rosas y el protector solar no faltan en su rutina de belleza.

Pero, no solo es esto, pues Salma afirma que su gran secreto para “rejuvenecerse” es meditar, porque así mantiene a rayas las arrugas: “A veces, cuando lo hago, la gente me dice cuando salgo de la habitación: ‘Oh, Dios mío, pareces tener 20 años. Cuando no (medito) por algún tiempo, ¿adivinen qué? No solo (se comienza) a caer la cara, todo comienza a caer, (sino también) mi hernia de disco, el problema en mi cuello, el problema en mi cadera, mis tobillos. Empiezo a desmoronarme”, dijo la actriz.