La Casa Blanca habló sobre polémica de la foto editada de Kate Middleton

La controversia por el escándalo de la foto editada de la princesa Kate Middleton fue un tema tratado este martes por parte de la Casa Blanca en Estados Unidos.

El asunto lo comentó Karine Jean-Pierre, secretaria de prensa de la Casa Blanca, durante una rueda de prensa en la que un periodista le preguntó si el Gobierno estadounidense ha modificado fotografías del presidente Joe Biden u otros altos funcionarios.

La secretaria de prensa no pudo evitar relacionar la pregunta sobre la edición de fotos con la polémica por el “retoque” que Kate Middleton hizo a la imagen que publicó el pasado domingo, por lo que según el portal británico The Mirror, la secretaria repreguntó al periodista: “¿La Casa Blanca alguna vez ha alterado digitalmente fotografías del presidente?”.

Prosiguió diciendo que “¿Alteradas digitalmente? Yo diría que no ¿Por qué alteraríamos fotos digitalmente? ¿Nos estás comparando con lo que está pasando en el Reino Unido? ¿Qué tiene que ver la monarquía con nosotros? No, eso no es algo que hacemos aquí”.

Otro reportero insistió con el tema de la Princesa de Gales y le conultó a la funcionaria: “¿Tiene el Presidente alguna idea sobre la controversia que rodea a Kate Middleton? ¿Es algo que ha estado siguiendo? ¿Sabe si está preocupado por eso?”.

Jean-Pierre no quiso contestar a estas otras interrogantes y solo expuso que la Casa Blanca le desea a la princesa Kate una “pronta recuperación”.

¿Por qué es tan importante el asunto de la foto de Kate Middleton para preguntarle a la Casa Blanca?

Kate Middleton en la foto de la polémica por edición

La edición de la foto de Kate Middleton como alta personalidad de la monarquía británica pone en el tapete la posibilidad de que las autoridades alteren las imágenes, ocultando la autenticidad en garantía del derecho a la información. Por eso, los periodistas no vacilaron en preguntar a la delegada de la Casa Blanca sobre la edición de fotos.

No es igual que una persona común edite sus fotos familiares, a que un alto funcionario lo haga, y menos si este funcionario o funcionaria publica estas imágenes, ya sea en sus redes o ante los medios de comunicaciones.

En el caso de Kate el tema va más allá de una simple foto familiar debido al contexto en el que ella se encuentra actualmente, es decir, nadie la ha visto desde el pasado 17 de enero cuando la operaron, por lo que muchos se preguntan si está bien y dónde se encuentra, otros van al extremo, y hacen comentarios dudando sobre si está viva.

La Princesa de Gales no es una ciudadana común, su estado de salud es determinante por ser una figura clave en la monarquía británica, y de allí, la polémica por la foto, o sea, ¿Por qué no mostrarse tal como está actualmente? ¿Algo está mal?

Otro aspecto a destacar es que así como se edita el aspecto de alguien, muchas personas quedan con la duda de si hay quienes serían capaces de modificar otros aspectos relevantes de una imagen, alterando información gubernamental o de Estado.