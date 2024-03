¿Victoria Ruffo hizo las paces con Eugenio Derbez? Esto fue lo que ella respondió

Para nadie es un secreto que Victoria Ruffo y Eugenio Derbez no han tenido muy buena relación desde que se separaron hace años, pero han tenido que saber lidiar con eso porque tienen un vínculo de por vida: su hijo José Eduardo Derbez, quien ahora será papá, a sus 31 años.

La noticia del embarazo de Paola Dalay, pareja de José Eduardo, tiene a los representantes de los medios de comunicación, preguntando sobre los más mínimos detalles por los preparativos de la criatura, de quien se sabe que será una niña. Uno de esos detalles es cómo se está llevando Victoria Ruffo con Eugenio Derbez y cómo se alistan ambos ante futuros momentos, pues tendrán que verse las caras en el nacimiento, bautizo, cumpleaños y todo lo que implica una nieta en común.

Ante la pregunta de si ya hizo las paces con el actor, productor y director mexicano, la recordada protagonista de ‘Simplemente María’, respondió sin tapujos, tal como ella siempre se ha caracterizado, aunque esta vez, sorprendió evidenciando que han limado asperezas.

“Sí lo quiero, comunicación así de… no, teléfono rojo no. (Cariño sí hay) es el papá de mi hijo, tenemos que estar en el bautizo, tenemos que estar en la primera comunión, en sus cumpleaños”, respondió Ruffo a los periodistas desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, según reseñó el portal Quien.

A pesar del querer que le expresó, no dejó de aflorar que sigue pensando que no fue un buen padre para José Eduardo: “Él mismo lo ha reconocido, no ha sabido, o no supo ser un buen papá, faltó mucho, no estuvo presente”, indicó, dando continuidad a su opinión sobre la paternidad del artista.

Victoria Ruffo emocionada por su nieta

José Eduardo Derbez José Eduardo Derbez será padre por primera vez y sorprendió a Victoria Ruffo. (Instagram @Vcitoriaruffo @jose_eduardo92)

Como toda abuela en espera de su primer nieto, Victoria Ruffo se mostró emocionada por la llegada de la bebé de su hijo. Confesó que ell y su hija Victoria ya le han comprado mucha ropita y que ya piensan en la carriola.

“Mi hija Victoria y yo, bueno, le hemos comprado de todo, de 0 a 3, de 3 a 6, de 6 a 9 y ya estamos que la carriola, todo”, confesó.

Es muy probable que la niña se llame como ella: Victoria Eugenia, al menos, esto es lo que dijo recientemente Derbez, pero la artista expuso que esto es algo que decidirán los padres.

“Ellos van a decir qué nombre les gusta más, y tener su propia personalidad, yo me llamo Victoria Eugenia, así me puso mi mamita chula, me llamo Victoria Eugenia Guadalupe, todo eso”, dijo la actriz, según se lee en el citado medio.

No faltaron quienes le preguntaron sobre la posibilidad de que la bebé se parezca a su abuela, a lo que Victoria Ruffo contestó que los niños siempre salen versión mejorada.