Esteman y Villano Antillano se vuelven cómplices a ritmo de ‘Noches de verano’

Publimero tuvo la oportunidad de platicar con Esteman sobre el nuevo sencillo Noches de verano, una colaboración con Villano Antillano que se estrena este 14 de marzo en todas las plataformas digitales.

El músico y compositor colombiano está listo para lanzar su nuevo material discográfico en mayo, del que forma parte esta canción de Noches de verano, junto a Villano Antillano. Esta colaboración reúne a dos de las figuras más icónicas de la comunidad LGBTTTIQA+.

Esteman y Villano Antillano se unen para pasar algunas noches de verano (Foto: Cortesía.)

Villana Santiago Pacheco es el nombre de pila de la rapera puertorriqueña, pero en el mundo artístico se le conoce como Villano Antillano, quien el año pasado hizo una BZRP Session.

“A mí me pasó con Villana, que la gente no lo relaciona a uno directamente porque hay géneros muy diferentes; al final, tenemos muchas cosas en común. Hay algo que me encana de Villana, y es que es una persona con una claridad y un punto de vista frente a las cosas muy contundentes. No tiene filtros, pero a la vez es una persona muy política y muy clara en su mensaje de impacto”, explicó Esteman.

Desde su casa en la Ciudad de México, el cantante señaló que esta nueva colaboración estuvo rica en experiencias, “ambos somos parte de la comunidad LGBTQ+, pero somos voces opuestas es como el el yin y el yang, porque de repente mi voz es un poco más dulce y romántica a la de ella que tiene una voz grave con una fuerza particular. Su participación en la canción era lo que necesitaba yo, pero también la canción. La canción que es tremendamente romántica que nació en guitarra y voz con una melodía muy dulce, pues de repente se va a un mundo donde llega al clímax, es lo que ella le agrega con su voz y mensaje”.

Noches de verano —la cual fue producida por Manu Lara, quien ha trabajado con artistas como Rauw Alejandro, Bad Bunny, Kali Uchis, Alvaro Díaz y Sebastián Yatra, entre otros— agregó una frescura dinámica al sonido característico de Esteman, mostrando su versatilidad como artista.

Para Esteman, invitar a la rapera y cantante puertorriqueña fue esencial para inyectarle una fuerza única a la canción. El video de la canción fue filmado en Bogotá, Colombia

“Me encanta colaborar, porque son dos mundos que se integran y juntos explotan. Parte de crear y hacer música, es que no siempre es obvia. Al final, tengo muchos fans que me ven dulce, pero me gusta tomar riesgos en cada disco. Me gusta salir de la zona de confort, juntar dos mundos diferentes para dar aire freso a lo que haces”, puntualizó.

Lo que viene para Esteman

Luego del triunfal Reina Leona Tour y una presentación con entradas agotadas en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México en 2023, Esteman, ya prepara una nueva ruta musical.

“No me quejó realmente, que te digo, el último año ha sido el más hermoso para mí. Creo que se cumplió uno de los sueños más grandes que he vivido como artista y que todavía no me lo puedo creer, porque era algo que ni siquiera sabía que podría pasar como llenar un Auditorio Nacional en la Ciudad de México. Soy un extranjero que llegó en búsqueda de un sueño, es un locura ver a tantas personas reunidas para cantar mis canciones tras tantos años de trabajo”, añadió.

Hoy, casado con un mexicano, compartió el momento que vive, “estoy felizmente casado con un mexicano, haciendo canciones que me gustan, tocando mucho por México, Latinoamérica, así que no me puedo quejar”.

Por lo pronto, está a punto de lanzar el nuevo álbum en mayo, “viene una gira que se llamará como el disco. Estaré en el Festival Tecate Emblema, donde presentaré por primera vez el disco en vivo y los éxitos. Vamos a anunciar varias ciudades en México, España, Centro y Sudamérica”.

La canción y video de Noches de verano se estrena este jueves 14 de marzo en plataformas digitales.

