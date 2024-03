Karely Ruiz revela detalles del video íntimo que hizo con un fan: “Ni que fuera la única que no se cuida”

En las últimas semanas, la creadora de contenido e influencer regiomontana de 23 años de edad, Karely Ruiz, se viralizó en redes sociales tras la filtración de uno de sus videos íntimos, donde aparece teniendo relaciones junto a uno de sus seguidores, quien se había hecho un tatuaje de su rostro.

Todo esto se dio debido a que el seguidor en cuestión, se tatuó el cuerpo completo de la modelo de OnlyFans, por lo que la regiomontana se puso en contacto con él para de alguna manera premiarlo por dicho acto.

"Karely Ruiz":

Por un video íntimo con uno de sus fans por haberse hecho un tatuaje de Karely Ruiz en su brazo. pic.twitter.com/UdaUQxIqaQ — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) February 20, 2024

Karely Ruiz revela detalles del video íntimo que hizo con un fan

Sin embargo, tan sólo un par de semanas más tarde, Karely Ruiz mediante el podcast de Julio Orozco, compartió detalles del video íntimo que hizo con el fan que se tatuó su figura, declaraciones con las cuales enloqueció a todos sus seguidores.

“La verdad se hizo súper viral, y lo subí a OnlyFans porque hay que monetizar todo. Claro que lo puse nervioso, la verdad todo se dio y no usamos protección, ni que fuera la única que o se cuidara. Estábamos en una sesión de fotos en un Airbnb, fue todo muy rápido porque no podíamos hacer mucho ruido, no me imaginé que se iba a viralizar, realmente se viralizó por el tatuaje”, dijo Karely Ruiz.