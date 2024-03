“Lo traicionó”: Wendy Guevara anuncia podcast con Poncho de Nigris e internautas recuerdan a Sergio Mayer

A pesar del escándalo que rodeó a Wendy Guevara, Poncho de Nigris y Sergio Mayer recientemente, la influencer decidió dar un paso adelante para anunciar su nuevo podcast.

La ganadora de La Casa de los Famosos compartirá con De Nigris esta aventura, demostrando que entre ellos la amistad prevalece tras salir del reality show y pertenecer al ‘team Infierno’.

Wendy Guevara Instagram: @soywendyguevaraoficial (Instagram: @soywendyguevaraoficial)

Precisamente de esta experiencia nació la polémica con Mayer, quien le propuso a Guevara representarla y ayudarla con sus contratos, pero esta se negó aconsejada por Poncho y sus abogados, que consideraron que el contrato no era conveniente.

“Decide ya no estar en Televisa porque resulta que Wendy dice que un pendejo le dijo: ´No le firmes a Mayer´ que, además, es un wey que no le genera nada, si dices: ´Oye, es un wey creativo, es productor, sabe del negocio´, pero no, no genera nada”, dijo el actor sobre su colega.

“Yo no le digo ´Vamos a hacer el Mayer/Wendy, yo no me meto a sus lives, yo no me meto a sus conciertos... y eso chequen si otras personas lo están haciendo, yo no me meto a nada, no ando detrás de ella, simplemente hice negocios, cobramos dinero, cobramos lo que correspondía porque así son los negocios”,

— Sergio Mayer sobre Poncho de Nigris durante la polémica.

Wendy Guevara anuncia podcast con Poncho de Nigris y las redes reaccionan

Pasada la página de esta situación, Wendy Guevara le reveló a sus seguidores que estrenará un podcast con Poncho de Nigris el cual llevará por nombre, Ponchendy, el cual ya ha generado mucha expectativa.

En un video en vivo, la modelo anunció que ya se encuentra trabajando en la producción de este nuevo programa. “Quiero platicar, ya se está estructurando Ponchendy con Poncho de Nigris (...) adivinen quién será la casa productora porque va a ser por Internet, adivinen quién creen que lo va hacer”, dijo a sus fans.

“¡Sensei Media! Y resulta y resalta, les quiero decir algo, resulta y resalta que los quieren hacer el televisión, pero yo estoy viendo lo que me convenga más a mí, porque si es en internet las ganancias son más”, agregó emocionada.

“Ya sabemos porqué no le firmó a Mayer”, “Lo traicionó para irse con Poncho”, “No creo que ni Poncho ni Sergio le convengan”, “Él también se está aprovechando de tu fama”; dijeron.