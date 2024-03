¿Qué está pasando con los hijos de Mariana Levy? La disputa familiar que los ha distanciado a todos

Las cosas han estado muy tensas con los hijos de Mariana Levy y es que no sólo siguen involucrados en pleitos por el tema de la herencia y la mala relación que tienen con su padre sino que además, no están unidos entre sí.

Hace unos meses, antes del fallecimiento de su abuela Talina Fernández, José Emilio y Paula acusaron a su hermana mayor María Levy, de ser la culpable de que la herencia no sea repartida.

Los jóvenes expresaron su molestia ya que sospechaban que había “estado retrasando el proceso para que les entreguen su parte de la herencia que les dejó su madre”. José Emilio incluso hizo unas polémicas declaraciones para la revista TvNotas y aseguró no estar en un buen momento ya que vivía solo y había sido despedido del trabajo.

Mariana Levy junto a sus 3 Hijos Instagram: @irinaaroyo2 (Instagram: @irinaaroyo2)

Con esto, el joven comenzó a señalar a Ana Bárbara y a su pareja de maltrato. Esto resonó entre los seguidores de la familia ya que es sabido que la intérprete de Bandido fue quien fue la encargada de ver por él y por su hermana desde el fallecimiento de Mariana Levy. En aquel momento, Talina fue quien salió en defensa de la cantante, recordándole a su nieto que ella siempre vio por él. “Ana Bárbara se ocupó cuando eran chiquitos yo tengo mucho que agradecerle y que Dios me la bendiga siempre”, dijo.

¿Qué ha pasado ahora con los hijos de Mariana Levy?

Las cosas siguen complicándose cada vez más y es que ahora José Emilio ha vuelto a hablar públicamente con desprecio de Ana Bárbara, nuevamente por su relación con Ángel Muñoz, su actual pareja a quien acusó de instalar cámaras fuera del baño en la casa que comparten.

Ana Bárbara y sus hijos Instagram: @bandidosofficialclub (Instagram: @bandidosofficialclub)

“Literalmente estaba la puerta del baño, salía y la cámara estaba aquí (atrás), porque su cama estaba acá (enfrente), o sea si José María (hijo de Ana Bárbara) salía desnudo, porque si se le olvidaba que la cámara estaba ahí, Ángel lo pudo haber visto”, declaró.

El hijo de Mariana Levy y ‘El Pirru’, hizo estas declaraciones en una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, donde dejó claro que no teme ninguna demanda por lo que está afirmando, ya que está seguro de que está diciendo la verdad.

“Yo no le temo a ninguna amenaza, o sea, no me da miedo, porque yo estoy seguro de que lo que estoy diciendo es verdad y no hay ninguna mentira, entonces que me metan las demandas que quieran, no van a proceder”, señaló.

Ana Bárbara La cantante y el hijo de Mariana Levy tuvieron una fuerte discusión ya se sabe la razón (@anabarbaramusic/Instagram)

En la misma conversación, también habló sobre Emiliano, José María y Jerónimo, los tres hijos de Ana Bárbara, quienes también estarían pasándola mal, al grado de que uno de ellos fue expulsado de su casa.

“Por lo que yo tengo entendido sí (lo corrieron), no te lo puedo afirmar porque yo no estuve ahí en el momento preciso, pero por lo que yo sé y tengo entendido sí”, continuó José Emilio.

Por su parte, Paula Levy compartió su perspectiva sobre lo que está sucediendo, reiterando que es verdad que la cantante siempre vio por ellos. La actriz de 22 años dijo que estos conflictos familiares no deberían ser públicos.

Hija de Ana Bárbara Paula Levy es una de las hijas de Mariana Levy que Ana Bárbara aceptó en su familia (Instagram )

“Yo entiendo su enojo y entiendo más o menos lo que está haciendo, de alguna manera, pero se me hace algo innecesario, se me hacen problemas familiares muy delicados para estarlos peleando en televisión nacional, meter un abogado, que venga y diga no sé qué”, reveló a Venga la alegría.

Aunque la joven ha reconocido la labor que hizo Ana Bárbara y ha dicho que está en contra de iniciar las acciones legales de las que ha hablado su hermano o los abogados, también está distanciada de la cantante. “Ahorita estamos en pausa, pero yo a ella la admiro mucho”.