Andrea Legarreta responde a críticas en contra de su hija por tener un novio torero

Después de haberse llevado a cabo una presentación en la Plaza de Toros de la Ciudad de México, las críticas se han dejado ver en redes sociales, ya que muchos usuarios se mantienen en contra de que este tipo de actos se lleve realice, mientras que los amantes de estas prácticas la defienden por ser una tradición.

Le puede interesar: Erik Rubín está trabajando como representante de los proyectos de su hija, Mía Rubín Legarreta

Una de las mexicanas que se posicionó en contra de estas corridas fue que Kate del Castillo, quien lanzó un contundente mensaje a través de redes sociales por el maltrato animal. Su postura hizo que en internet se crearán opiniones divididas y, entre los comentarios, se pueden notar el de un joven torero que decidió defender este tipo de evento taurino.

Se trata de Tarik Othon, el actual novio de Mia Rubín, la hija mayor de Andrea Legarreta y Erik Rubín. “Es muy triste que una persona con tanto alcance mediático tenga la soberbia, de mal informar a su audiencia ¡No hay mejor espectáculo que la ignorancia en acción! Olé”, indicó el joven en su comentario.

¿Qué dijo Andrea Legarreta sobre el comentario de Tarik en contra de Kate del Castillo?

Tras lo comentado por el joven torero, los medios de comunicación abordaron a Andrea Legarreta para cuestionarle sobre lo ocurrido, quien se pronunció de una manera neutra sobre el tema.

“Yo sinceramente tengo que ser respetuosa de la gente que le gusta y de la que no le gusta, entonces no sé ni de qué me estás hablando y es cosa ‘de nuevo en la polémica’ y no, mi niña es una niña muy linda, es una niña educada, amorosa y al final cada quien sabe su historia, es un adulto y yo simplemente los respeto”, dijo la conductora de hoy a la Prensa.

“Te voy a decir una cosa, cuando yo era niña era parte de nuestro día a día, o sea, mis abuelos vivían a lado de la Plaza de Toros. Ahora, cada quien está en su derecho de opinar lo que quiera, la verdad prefiero no hacerlo porque es un tema delicado”.

Para finalizar, Legarreta se dirigió a aquellas personas que escriben comentarios negativos en redes sociales: “La gente está buscando tirarle hate, desahogar su rollo interno de muchas formas, entonces uno decide si les abre la puerta, si lo aceptan o no y creo que cada quien da lo que tiene para dar. Los que ponen cosas horribles deben ser los que también tienen algo horrible adentro”.