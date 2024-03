Bárbara de Regil sufre impresionante quemadura: “Me ardía un montón”

La actriz mexicana Bárbara de Regil, conocida por su papel como Rosario en la serie Rosario Tijeras, ha logrado consolidarse como una figura influyente tanto en el ámbito de la actuación como en el mundo del fitness.

Nacida el 5 de junio de 1987 en Ciudad de México, de Regil ha extendido su talento más allá de las fronteras nacionales, participando en proyectos internacionales como el thriller de acción Blackout, junto a reconocidos actores de Hollywood.

Además de su carrera actoral, de Regil ha aprovechado su plataforma en redes sociales para promover un estilo de vida saludable, convirtiéndose en una reconocida instructora de fitness. Su perfil de Instagram es un testimonio de su dedicación al bienestar, donde comparte rutinas de ejercicios, consejos de nutrición y reflexiones sobre el amor propio.

Este enfoque integral ha hecho de ella una de las voces más influyentes en temas de salud y fitness en México, destacándose especialmente por tener uno de los mejores abdominales del país.

Sufre impresionante quemada

Bárbara de Regil no solo ha demostrado ser una figura multifacética en el entretenimiento y el bienestar, sino que también ha sabido usar su influencia para motivar a otros hacia un camino de salud mental y física. A través de su trabajo y su presencia en redes sociales, promueve un mensaje de empoderamiento y autoaceptación, haciendo de su plataforma un espacio de inspiración para quienes buscan transformar sus vidas.

Ejemplo de los anterior es una fotografía que compartió en su cuenta de Instagram donde reveló que sufrió una quemada que, según relató, le dolió bastante.

“Pude omitir la quemada que me metí... pero no, porque así es la vida y, mientras tú ves estas fotos “bonitas”, la realidad es que ¡me ardía un montón!”

Aunque no dio mayores explicaciones sobre cómo sucedió el incidente, los comentarios revelaron preocupación tras su publicación que ella misma definió como “Un post honesto”: ¿”Te puedo ayudar? Tengo una mezcla de aceites Do Terra para que no te quede cicatriz y te quita el dolor. Abrazo” y “Me pasóóóóó. ¡Se siente horrible! Pero haz caso y no hagas ejercicio mientras sana, porque quedan cicatrices horribles”, fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.

Madre a los 16 años, Bárbara de Regil ha compartido abiertamente los desafíos y las victorias de su viaje de maternidad, enfatizando la importancia del apoyo familiar y el autocuidado. Esta apertura ha fortalecido su conexión con su audiencia, quienes valoran su sinceridad y se inspiran en su historia de superación.