Jorge Rivero está orgulloso de su físico a los 85 años: así luce el galán del cine

Jorge Rivero tiene más de cinco años sin pisar México. Desde hace tiempo, decidió hacer una pausa en su carrera como actor para dedicarse a los bienes raíces en Estados Unidos.

El galán que marcó una generación en la pantalla del cine y la televisión en los 70 y 80, ha tenido algunas apariciones públicas que no pasan desapercibidas para algunas cámaras.

Jorge Rivero reapareció en redes sociales, para mostrar cómo se encuentra a sus 85 años. El actor mexicano, que en su época fue uno de los actores más atléticos del cine mexicano, reveló que se encuentra bien de salud.

“Irreconocible Jorge Rivero desayuné y compartí con él hace muchos años”, “La edad no perdona, pero un gran actor internacional”, “En serio? Ese es Jorge Rivero?”, “La edad no perdona, pero el sigue siendo muy guapo”, “Era el hombre más bello de su tiempo”, “Todo un galán en su tiempo”, comentaron algunos internautas.

Captan al actor Jorge Rivero en Estados Unidos (Foto: TikTok)

Originario de Guadalajara, Jalisco, también realizó un gran número de telenovelas en México. Ha recibido varios homenajes por su trayectoria en el séptimo arte, principalmente en Estados Unidos, donde actualmente radica.

En su juventud, su talento lo llevó a trabajar en Hollywood, donde protagonizó grandes cintas como Río Lobo, con John Wayne y Soldier Blue, en 1970, The last hard man, en 1976, y Day of the assassin, en 1979. Posteriormente apareció en producciones italianas y españolas.

Su última película fue El Crimen Del Cácaro Gumaro (2014). Actualmente, está casado con Betty Kramer y se dedica a las bienes raíces.

PUBLIMETRO TV: