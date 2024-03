Juan Pablo Medina habla de su proceso de aceptación, tras haber perdido una pierna

Juan Pablo Medina Bandidos S1. Juan Pablo Medina in Bandidos. Cr. Julieta Horak / Netflix ©2023

En 23 de julio de 2021, la vida de Juan Pablo Medina cambió radicalmente, mientras se encontraba en la filmación de la serie Horario estelar tuvo que ingresar de emergencia al hospital. El actor tuvo un fuerte dolor de estómago, el desenlace de este episodio fue perder su pierna izquierda, la cual tuvieron que apuntar debido a una trombosis.

A casi dos años de esta lección de vida, el Chespi, como le dicen sus amigos, estrena la serie Bandidos, donde interpreta a Wilson, un ladrón que domina la tecnología, pero que sobre que tiene una gran exigencia física, por lo que tuvo que pasar por una “reinvención”, según contó en entrevista con Publimetro.

“Cuando leí el guion, vi que el personaje era un tipo que corría, que se movía para todos lados, me enfrenté a una situación donde tuve que hablar con los creadores para decidir qué íbamos a hacer con eso, cómo iba a ser mi personaje. Durante estos últimos años he vivido como una reinvención, de cierta manera, y tengo que ver de qué manera voy acomodando mi realidad con la ficción”, explicó Medina.

Para lograr dar vida a Wilson, el apoyo que recibió Juan Pablo del equipo de Netflix fue vital, y esto ocasionó que Bandidos marque un antes y después en su trayectoria. “Al realizar esta historia tuve que normalizar mi situación, quitarme esa barrera y jugar con eso. Este proyecto en particular es muy importante para mí, en lo que yo soy y en lo que haré más adelante, porque fue tener una apertura hacia la vida, hacia los demás y sobre todo ir en este proceso de aceptación. Es un proyecto muy hermoso e importante”, enfatizó el actor.

Medina de inmediato dijo que sí a la serie de Netflix, porque reúne varios ingredientes que lo conquistaron. “De entrada ver que era una historia de aventuras me parecía un riesgo, que estaba 100% dispuesto a tomar. El guion, mis compañeros y el equipo detrás de cámaras, todo eso fue fundamental en esta historia de aventuras muy mexicana que sabemos que va a ir por todo el mundo; que hable de una búsqueda de tesoro Maya me parece el ingrediente perfecto”.

Bandidos también es protagonizada por Alfonso Dosal y Ester Expósito, la española también platicó con Publimetro, sobre el interpretar a Lilí. “Para mí es un sueño hacer una estafadora que se pone pelucas, que cambia de acento, que engatusa a la gente. Pero lo más bonito es la dualidad que Ester tiene con Lilí, me identifico porque es una mujer que parece todo terreno, que puede con todo, que nada le afecta”.

La actriz también rescató el lado humano de esta sensual bandida, “a pesar de lo que ella quiere mostrar. también aspira a tener una luz de vulnerabilidad. Detrás de ese capa de dureza, es muy tierna y dulce, eso también hizo encontrarme con cosas mías. Además la historia es un canto a la alegría, a reírnos del dolor y esa es una invitación al público que me parece muy bonita”.

Expósito siempre se la pasa muy bien en nuestro país, por lo que espera seguir trabajando acá. “Fue un regalo formar parte de una serie, que aprovecha la cultura mexicana para contar una historia de aventuras, que en mi opinión a quién no le va a interesar y quién no se va a divertir con ella ,porque además está contado de una forma muy divertida, que te envuelve. Es una suerte que se hayan juntado a estos actores que se han entregado tanto a los personajes, como como considero que también me entregué yo, y que le han aportado una esencia y un carisma único a cada personaje, creo que es de lo más bonito de esta serie, de lo que más va a conectar al espectador con la historia”, dijo la española.

Bandidos Ester Expósito "salió de su zona de confort" con esta serie (Netflix)

¿Qué veremos en Bandidos?

En esta aventura, Dosal da vida a Miguel, el hijo de un famoso arqueólogo retirado; mientras que Expósito interpreta a Lilí, una experta estafadora. Ambos personajes están en busca de un tesoro nunca antes visto, lleno de joyas y piezas prehispánicas, y para encontrarlo antes que nadie, deberán sumar fuerzas con Wilson (Juan Pablo Medina), un falsificador y guía de turistas; Citlali, una hábil carterista (Andrea Chaparro); Lucas, un gamer millonario (Juan Pablo Fuentes); Inés (Mabel Cadena), una policía en crisis, y Octavio (Nicolás Furtado), un mercenario muy holístico.