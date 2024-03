Ludwika Paleta revela que no trabajaría con actor por su mal aliento y remece las redes: ¿Quién es?

Ludwika Paleta una de las actrices más famosas en México ha sido tema de conversación en el mundo de la farándula tras revelar el actor con el que no volvería a trabajar por su supuesto mal aliento.

Las declaraciones las hizo la actriz de cine, teatro y televisión en el programa de YouTube “Pinky Promise”, acompañada de Osvaldo Benavides para hablar de “Noche de bodas”, la nueva película que protagonizan.

En una de las dinámicas la famosa de 45 años se vio obligada a ventilar a uno de sus compañeros y confesó que nunca volvería a trabajar con esa persona porque le “apestaba la boca”.

“Tenía un poco de mal aliento el actor”, reveló.

Después de pensar varios segundos su respuesta, la protagonista de la telenovela “Carrusel” se sinceró frente a las cámaras y cuando se disponía a revelar el nombre, su compañero Osvaldo Benavides intervino para decir que seguramente sería con el actor que le apestaba la boca.

No me gustaba el actor

Todos se mantuvieron en expectativa por conocer la identidad. “El del beso que le apestaba la boca”, dijo Osvaldo Benavides, reseñó El Heraldo.

“Si tenía un compañero actor con el que tenía que darme besos y no me gustaba, pero ¿Cuál? (…) En una telenovela que se llama… No voy a decir, no voy a decir”, Paleta dejó a todos los seguidores esperando por el nombre.

Tras escuchar las declaraciones de su compañero, Ludwika Paleta dijo que seguramente ya no volvería a trabajar con ese actor, pero prefirió no decir su nombre. La actriz aseguró que es muy feo ventilar la identidad de las personas.

“Es muy feo decir nombres”, sentenció.

Osvaldo Benavides le pidió a Ludwika que le confesara con quién había sido sus mejores besos, a lo que inmediatamente ella contestó: “Contigo, mi amor”.