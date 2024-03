Shakira y Grupo Frontera se muestran en inédita foto confirmando unión de talentos y voces para la canción Entre Paréntesis

Shakira y su disco 'Las Mujeres Ya No Lloran' Foto: Instagram @shakira

Desde que Shakira lazó sus últimas canciones; Monotonía, Te felicito` y `Music Session, tras su dura separación con el reconocido ex futbolista Gerard Piqué Su brillo no se ha opacado.

La colombiana de 47 años sigue brillando en el género musical luego de anunciar el lanzamiento de su nuevo álbum “Las Mujeres Ya No Lloran”, que se estrenará el próximo 22 de marzo. Marcando de esta manera su regreso discográfico, tras 7 años fuera de los escenarios.

Recientemente la cantante de “Waka Waka”, había adelantado sobre los temas que integrarán su nuevo sencillo, entre ellos una canción titulada “Entre paréntesis, componente clave de su esperado álbum” contando como con la colaboración del `Grupo Frontera como un tributo al regional mexicano con su nuevo sencillo.

“Esta canción que hemos hecho con Edgar Barrera, con Keityn, dos talentazos, que además culminó con una de las mejores sesiones de estudio de grabación que he tenido en mi vida, que ha sido trabajar con el Grupo Frontera, y ver, ser testigos, sentir en carne propia, la energía tan pura, tan genuina, de una banda como ellos de regional mexicano” , ha comentado Shakira sobre el single.

La barranquillera publicó un avance de ‘Entre Paréntesis’ en el que se nota que la letra ya lanza un dardo a Gerard Piqué, su expareja:

“Se nota cuando se quiere pero, cuando no, se nota más. Ya no hace falta que aparentes si pusiste el final entre paréntesis .Esto ya no da para más”.

El tema, además, se ha promocionado en Texas en uno de los conciertos de Grupo Frontera.