Thalí García declara en contra de Telemundo, ¿Tendrá algún aspecto negativo en ‘La Casa de los Famosos’?

Luego de haber escapado de ‘La Casa de los Famosos’, sobre todo por el hecho de que se malinterpretar su amistad con Lupillo Rivera, Thalí García realizó algunas declaraciones en contra de Telemundo en donde afirma no solamente el hecho de haber sido víctima de acoso laboral, sino que además reveló haber sido “drogada”.

Le puede interesar: Mariana González ventila “verdades” del supuesto romance entre Lupillo y Thalí tras salir de La Casa de los Famosos 4

Fue a través de un ‘En vivo’ realizado por la actriz en su cuenta oficial de Instagram, en donde afirmó que la empresa de televisión estadounidense y Endemol (productora del reality), buscan demandarla por una millonaria cantidad, tras acudir a las afueras para acompañar apoyar a sus excompañeros, además de exponer algunos mensajes privados de la producción en redes sociales.

“Para no contrademandar, los invito a romper esta notificación, liquídenme mi contrato y hacemos que nada paso. De lo contrario no me importa gastarme hasta el último dólar, pero esto no lo van a ganar”, indicó la famosa con el objetivo de llegar a un acuerdo con la cadena para no llevar a los juzgados esta situación.

Tras haber revelado diversas situaciones que se presentaron dentro de la casa, la actriz mexicana hizo un llamado al público para que no sigan viendo el programa de televisión, ya que todo está preparado.

Asimismo, se tiene que después de haber dado sus declaraciones, una de las que salió en su defensa fue Niurka Marcos, quien en su momento también denunció públicamente a Telemundo.

“Felicidades por ser tan valiente mi amor, así se defiende la familia y sobre todo la imagen que tienes que ser hermosa y que le da de comer a tus hijos”, dijo la Vedette.

Mientras que, por su parte, los seguidores de Thalí, opinaron al respecto:

“Yo de mi parte ya no miro ni ‘Exatlón’, ni ‘Los 50′, ni esa porqueriza de ‘La Casa de los Famosos’, en mi opinión siento que juegan con la mente, familia y prestigio de las personas, incluyendo al público”.

“Yo justo te silencié cuando comenzó tu contenido de LCDLF, me parece un contenido basura; nada que ver con la Thalí que conocí. Ahora, esta si es la Thalí que conozco, a la que comencé a seguir por su contenido transparente, pero sobre todo por ser una mujer derecha. ¡Animo! ¡Pelea y defiende a lo tuyo! ¡Estoy contigo!”.

“Hare campaña para que no vean ‘La Casa de los Famosos’”.

“Te apoyamos por siempre. Me alejo de La Casa de los Famosos”.

Fueron algunos de los comentarios realizados por usuarios, en su mayoría, se afirma el apoyo a Thalí y se advierte a Telemundo que dejarán de ver ‘La Casa de los Famosos’, por lo que, a pesar de ser uno de los programas más vistos, con estas declaraciones muchos esperan que baje su rating.