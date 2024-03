Examigo de Yeri Mua la ataca por simplemente negarse a verlo

Un examigo de Yeri Mua se puso en contacto con ella porque estaba de visita en su ciudad, no obstante, rechazó verlo porque ya no formaba parte de su vida.

El influencer de maquillaje, Leo Valera, fue quien le escribió a la Bratz Jarocha para hablar por una última vez y cerrar el tema que los terminó por alejar o al menos así lo dio a entender en un principio.

“Güey, es que neta ya eres parte de mi círculo social, ya no eres parte de mi vida, tú en un momento me traicionaste, ya sabes lo que hiciste, ya güey, ya no tenemos nada que hablar, ya suelta tu obsesión Leo, ya déjame en paz”, le contestó Yeri Mua con un audio.

Leo Valera arremete contra Yeri Mua

Quien expuso toda esta situación y el audio de Yeri Mua fue el propio Leo Valera, quien después de haber sido bloqueado por la influencer, le dedicó varias historias de Instagram.

Yo no le debo respeto a una amistad, condicionada y manipulada. Hasta aquí se acabó mi paciencia. — ✨El Leoo Valera😎 (@iLeooValera) March 14, 2024

Posteriormente se fue a X (Twitter) para seguir atacándola: “Yo no le debo respeto a una amistad, condicionada y manipulada. Hasta aquí se acabó mi paciencia”.

Claro que me dolió pendj4, manche mi imagen por, mantener la tuya, te hice caso en todas tus deciciones, aún así sabiendo que lastimarías a más personas, cuál proceso. Jamás vas a dejar de ser la misma narcisista en depresión de siempre✊🏻 — ✨El Leoo Valera😎 (@iLeooValera) March 15, 2024

En otro post, Leo Valera escribió: “Neta jamás pensé darles un poco de crédito a esa gente de la que tanto te defendí, pero creo que sí tienen razón, eres un put# cáncer para todas las personas con las que tienes contacto, y dímelo a mí que te conozco desde el principio”.

Mi proceso fue doloroso, jamas fue fácil sacar personas de mi vida que AMABA. Pero si ahora estoy mejor es por algo. Aprendan a soltar por mas que duela. — tu bratz favorita (@yerimua) March 15, 2024

“Se nota que te dolió que no te di atención”, fue lo que redactó Yeri Mua a través de X y él no tardó el responderle que sí, pues manchó su imagen con tal de proteger la suya.

La Bratz Jarocha no volvió a responderle, pero sí escribió en otro post que ella tomó la decisión de alejarse de personas a las que amaba mucho por su bienestar: “si ahora estoy mejor es por algo. Aprendan a soltar por más que duela”.