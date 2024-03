Joven dice que ser rubia es un problema en México y genera debate en redes: “Me hicieron bullying por ser blanca”

TikTok ha logrado convertirse en un espacio para compartir todo tipo de historias y experiencias que logran generar un debate controvertido. Recientemente, un video compartido por Renatha Blonde, una influencer, ha dado vida a la discusión sobre la presunta “discriminación inversa” en todo México.

TikToker afirma sufrir de discriminación inversa por ser rubia y mexicana

En TikTok, los testimonios y relatos pueden viralizarse en cuestiones de minutos y hora, como le pasó a Renatha Blonde, quien decidió compartir su experiencia como una “mexicana rubia”, generando opiniones divididas a través de todo el Internet.

En su video, Renatha revela diferentes situaciones que enfrenta a diario debido a su apariencia física, específicamente por ser una mexicana con una piel clara y un cabello totalmente rubio. Entre los diferentes problemas que vive, menciona que es confundida con una extranjera al salir a la calle en su propio país, lo que causa que las personas le hablen en inglés en lugar de español.

“Soy una mexicana rubia y por supuesto que cuando salgo a la calle en mi propio país la gente me habla en inglés. Soy una mexicana rubia y por supuesto que la gente me pregunta cómo le hice para hablar tan bien en español”, relata Renatha.

La historia de Renatha se hizo viral en TikTok

Además, también cuenta como le ha ido al estar fuera del país y afirmar que es mexicana sorprendiendo a todas las personas por su buen manejo del español y algunos individuos cuestionan por qué tiene un tono de piel claro si es mexicana.

“Soy una mexicana rubia y por supuesto que cuando estoy fuera de país y la gente me pregunta de dónde soy, y les digo que mexicana, me dicen ‘¿y por qué eres tan blanca?’ Soy una mexicana rubia y por supuesto que me hicieron bullying en la escuela por ser demasiado blanca”, agregó.

Además, también menciona que sufrió de bullying en la escuela debido a su tono de piel, lo que revela la discriminación y prejuicios dentro de la sociedad mexicana.

Internautas opinaron ante las palabras de la tiktoker

La publicación de Renatha se hizo viral rápidamente y algunos internautas expresaron su incredulidad ante sus palabras.

“Me pasa y no me alaga me incomoda por que amo Japón pero soy orgullosamente mexicana y también piensan que tengo dinero pero yo soy rubia oxigenada”, “Toda tu personalidad gira en torno a tu color de piel…”, “Soy color humilde y por supuesto la gente me habla en náhuatl en el extranjero y se sorprenden cuando les hablo en español”, “No tampoco es para tanto, no eres la única así”, “se te notan las raíces”, “soy mexicano oscuro y obvio se cambian de banqueta la gente cuando me mira...”.