Niurka Marcos apoya a Thalí García en su denuncia contra Telemundo

Hace poco Thalí García arremetió contra Telemundo, la ex concursante de ‘La casa de los famosos’ utilizó sus redes sociales para expresarse sin filtros a través de un video live, en el que declaró.

“Quiero hacer varias denuncias públicas en contra de Telemundo, que es una compañía de NBC”, dijo sobre la empresa. Así mismo, criticó a Endemol Shine BoomDog, compañía que produce los reality shows.

La actriz que está casada con el productor, Felipe Aguilar, comentó que su pareja fue despedido injustificadamente de una producción de Telemundo, motivo que la llevó aceptar el contrato para entrar al programa, ya que su situación financiera no es muy buena y tiene a dos niños que mantener.

En el video, acotó que la producción prefiere que los participantes sean solteros, con el objetivo que dentro del reality puedan tener alguna relación amorosa. “No pueden seguir atropellando a las personas, yo no tuve contacto físico absoluto con Guadalupe Rivera, yo siempre deseé una alianza, una amistad con Lupe, es muy buena persona”, sentenció la mexicana.

Así mismo, la influencer acusó que “El médico que tienen adentro te médica, te sugiera ansiolíticos, te sugiere medicamentos sin siquiera abrirlos enfrente de ti, hubo un día, Lupillo cuando salga podrá dar fe, que estoy segura que me drogaron”.

Niurka apoya a Thalí en su denuncia contra la cadena televisiva

Las acusaciones de Thalí ha conmocionado a los famosos, recientemente la también actriz Niurka Marcos, salió a darle su apoyo incondicional, tras dicha declaraciones.

HABLA DE LAS DECLARACIONES Y DENUNCIAS DE THALI EN CONTRA DE TELEMUNDO!#Lcdlf4 #YOLECREOATHALI

“Yo no la conozco a ella, yo solo veo que lo que ella está diciendo pues es todo lo que hemos vivido muchos, literalmente como ella dice hay mucha gente que le da miedo porque no quiere pedos, porque no quieren que le quiten oportunidades de trabajo. Felicidades por ser tan valiente mi amor, así se defiende la familia y sobre toda la imagen que tienen que ser hermosa y que le da de comer a tus hijos”, expresó la vedette