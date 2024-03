Productor que trabajó junto a Michael Jackson no quiere volver a colaborar con Luis Miguel

Luis Miguel es uno de los cantantes más importantes de Latinoamérica, por lo que es lógico que llegara a colaborar con los mejores de la industria musical, entre ellos un productor que trabajó con el mismísimo Rey del Pop, Michael Jackson.

Se trata de Humberto Gatica quien reveló que no le gustaría volver a trabajar con el Sol de México después de que, además de echarse para atrás en un proyecto que le costó conseguir, empezara a hablar mal de él.

“Hay un personaje que se me pidió trabajar con él y lo hice con mucho cariño. Ese personaje se llama Luis Miguel. Cuando se me pidió trabajar ellos estaban desesperados por hacer un dueto”, relató el conductor en el programa de YouTube “¿Qué pasó con lo que pasó?”

Luis Miguel rechazó hacer un dueto con Celine Dion

Humberto Gatica le sugirió a Luis Miguel que la mejor candidata para hacer un dueto en aquella época era Celine Dion, cuyo tema se incluiría en su álbum “Romance”.

Como sus voces no armonizaban del todo, el productor le recomendó al cantante que modificara su tono de voz, por lo que debía regrabar el tema, que sería una nueva versión de “Somos novios”.

Luis Miguel aceptó las sugerencias de Humberto Gatica y cuando finalmente consiguió que Celine Dion colaborara con ellos, el Sol de México declinó la oferta porque según él se sentía muy agotado y eso molestó mucho al productor, pues cerraba la oportunidad de trabajar con ella en el futuro, ya que antes no existía la tecnología que hay ahora para comunicarse y hasta trabajar.

Después de eso presenció cuando Luis Miguel estalló contra sus músicos en un evento en Bellas Artes y comprendió que tenía un comportamiento volátil. Hasta que se enteró por un pariente que estaba hablando mal de él.

“Hablo con un pariente mío, Alfie Gatica, hijo de Lucho Gatica, (somos parientes) [y] me dice: ‘Micky está súper enojado contigo porque no lo ayudaste, como que lo traicionaste’”, desde entonces Humberto Gatica ya no quiere saber más nada de Luis Miguel.