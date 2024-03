Dani Flow : “las estupideces que he dicho no me representan como persona”

A varias semanas de que el reguetonero mexicano Dani Flow fuera cancelado en redes sociales tras revivirse una entrevista en la que se declara en contra de que el movimiento feminista y dejara entrever conductas machistas, su música -también- ha ido bajando algunos peldaños en la plataforma Spotify

El reguetonero Dani Flow que ha estado inmerso en la polémica en las últimas semanas, por lo en varias ocasiones uso su cuenta de TikTok para enviar algunos mensajes. También ha sido relacionado a temas como abuso infantil.

El llamado Rey del Morbo, se presentó este fin de semana en Guadalajara, que ha sido una de las ciudades que no cancelaron su concierto que forma parte de El Rey del Morbol Tour.

El polémico artista decidió cerrar su espectáculo con un mensaje que los asistentes ovacioaron, pero en las redes sociales causó controversia.

“Las estupideces que he dicho no me representan como persona, siempre trato de mejorar a la mujer”, así inició su comentario.

Para continuar, “la mujer es la columna vertebral de mi carrera, jamás diría algo para ofenderlas; jamás tocaría a una niña o algo así. Gracias por creer en mi familia. Seguiremos con la evolución musical... ¡Los amo, Guadalajara y arriba las Chivas”.

Dani Flow se presentó en el Auditorio Telmex que tiene capacidad para nueve mil personas, pero solo ingresaron tres mil 500 personas