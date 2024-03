James hace de México un fiel aliado en su historia musical

James, la agrupación liderada por Tim Booth regresó a México con su gira Live in 2024, y arrancó con un concierto sold out en el Guanamor Teatro Studio, la noche del viernes en Guadalajara. Este domingo se despide con un show dentro del Festival Vive Latino en la Ciudad de México.

Desde sus inicios, la banda británica ha sido aclamada por su mezcla única de rock, pop alternativo y elementos experimentales, lo que les permitió destacarse en un panorama musical diverso y competitivo cuando la música alternativa se encontraba en pleno auge.

La agrupación, ofreció un concierto lleno de energía ante casi tres mil tapatíos que corearon sus nuevas canciones, además de todos sus éxitos.

James está de regreso en México (Foto: Nación Imago)

El show inició con canciones como Johnny Yen, Waltzing Alone y Beautiful Beaches. El público siguió los movimientos hipnotizantes de de Tim, siempre concentrado y con un espíritu de paz y cadencia.

Life’s fucking miracle, Five-O y Born of frustration, además también James presentó por primera vez en vivo alguno de sus nuevos sencillos como Our World y Is this love.

Tim demostró que se sigue disfrutando los escenarios. También dio algunas palabras en español, y otros mensajes que fueron bien recibidos por los asistentes.

En la recta final del concierto, no faltaron temas como Just like Fred Astaire, Ring The Bells, All The Colors Of You y Many Faces. Pero sin duda alguna Say something se volvió la más esperada de los presentes, que provocaron que Tim volviera a bajar del escenario para interactuar con sus fans mexicanos.

Al cierre sonaron los temas Laid, Top of The World y Out To Get You.

¿Cuándo se presenta en el Vive Latino?

17 de marzo a las 23:15 horas en el escenario Telcel.

