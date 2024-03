El cantante de Cockney Rebel, Steve Harley, murió “pacíficamente en casa” a la edad de 73 años, según informó su familia. Su hija Greta indicó en un comunicado difundido por los medios de comunicación que su padre tenía cáncer.

“Sabemos que se le echará de menos desesperadamente por personas de todo el mundo”, agregó.

La banda de glam rock progresivo encabezó las listas durante la década de 1970 con sus éxitos Make Me Smile (Come Up and See Me) y Judy Teen, cada uno de los cuales alcanzó el top 5 en las listas.

Muere el líder de Cockney Rebel, Steve Harley, a los 73 años (Foto: Cortesía)

Después de que el grupo se disolvió, Steve Harley continuó lanzando su propia música, manteniéndose dentro del género del rock progresivo, y su último sencillo se lanzó en 2020.

El músico había estado de gira hasta hacía poco pero se vio obligado a que cancelar los conciertos que le quedaban para someterse a un tratamiento de un cáncer no especificado.

En su cuenta de Instagram compartía algunos momentos difíciles, y cómo tuvo que posponer su gira este 2024 por los tratamiento al cáncer.