Timothée Chalamet se transforma en Bob Dylan para su nuevo proyecto en cine

Un joven Bob Dylan sacude la escena de la música folk cuando conecta su guitarra eléctrica en el Festival de Folk de Newport en 1965, esa es parte de la sinopsis de la biopic A complete unknown, protagonizada por Timothée Chalamet.

Timothée Chalamet, quien el año pasado se coronó como el hombre más guapo del mundo, ya es considerado como uno de los grandes del cine que en cada proyecto da un radical cambio, por eso lo llaman un artista camaleónico.

El actor fue captado en el set de la película A complete unknown en las calles de Nueva York, con un atuendo clásico de los años 60 mientras portaba una guitarra desgastada en su mano.

La cinta retoma la historia del joven Bob Dylan que revoluciona la escena de la música folk cuando conecta su guitarra eléctrica en el Festival Folk de Newport en 1965 y su ascenso como leyenda de la música.

En la película A Complete Unknown, el también cantante interpretará las mismas canciones que el compositor estadounidense y a la vez encarnará su vida, la cual no ha estado exenta de polémica y sobre todo de actos de compromiso social, incluso de distanciamientos de la vida pública en más de una ocasión.

Te regalo ese Chalamet Bob Dylan que no sabías que necesitabas.

( Oscar nom 2025? Guardá este tuit) pic.twitter.com/tzCWJtWNqn — Marcela Soberano (@soylasoberano) March 17, 2024

ya empezó la era de bob dylan dios estoy tan orgullosa 😭 pic.twitter.com/Mv0bHCH3Qc — dani (@chalametble) March 17, 2024

A complete unknown, ya empezó su filmación y se revelaron las primeras imágenes de su protagonista, el actor Timothée Chalamet, caracterizado como el músico estadounidense.

La cinta estará dirigida por James Mangold y llegará a cines en 2025.

Timothée Chalamet nació el 27 de diciembre de 1995 en Manhattan, Nueva York en Estados Unidos y ha aparecido en cintas como Interestelar (Interestellar), Llámame por tu nombre (Call Me by Your Name), Lady Bird (Lady Bird), Mujercitas (Little Women), Beautiful Boy: Siempre Serás Mi Hijo (Beautiful Boy), Duna (Dune) y recientemente en Wonka (Wonka).