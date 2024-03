Angélica María afirma que no le pagaban bien por ser mujer

La famosa actriz mexicana, Angélica María ha sido reconocida por su gran trayectoria, sobre todo por su participación en el programa de televisión ‘Mujer, casos de la vida real’, en donde estuvo desde 1999 hasta el año 2002.

Desde muy temprana edad empezó a incursionar en el mundo del entretenimiento, participando en diversas películas, telenovelas y programas.

Sin embargo, aunque en ocasiones se piensa que los artistas al ser reconocidos obtienen una gran ganancia monetaria, Angélica María afirma lo contrario, ya que, según lo comentado durante una entrevista realizada por Yordi Rosado, ella no recibía una remuneración económica justa, indicando que esto se debe a que es una mujer.

Angélica María afirma que no era bien remunerada

A pesar de su fama y el éxito en su carrera artística, Angélica María, también conocida como ‘La novia de México’, confesó en una entrevista realizada por Yordi Rosado que durante muchos años no recibió un pago en su trabajo, debido a su género.

“Siempre me robaron por ser mujer, siempre te roban, nunca te dan lo que mereces”, indicó.

No obstante, a pesar de lo revelado durante la conversación, la famosa afirma que más allá de la recompensa monetaria, es “millonaria en amor”, además de agregar que, “El dinero te das cuenta que hace falta, pero no es lo más importante en la vida”, considerando que, de haberle pagado como se debía, actualmente sería millonaria.

Por otro lado, Angélica María confesó que, de haber tenido este tipo de riqueza, habría ayudado a aquellos que más necesitaran.

“Hubiera querido ser millonaria, debería serlo. Lo he trabajado y me encantaría poder darles a mis nietos, darle más a mi hija, a gente que yo sé que necesita. No me alcanzaría para todo lo que quisiera hacer, quisiera hacer instituciones que ayudaran a niños, tantas cosas, no tengo el dinero”.