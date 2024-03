Dove Cameron está siendo funada por cancelar sus shows en Latinoamérica

Dove Cameron saltó a la fama gracias a sus protagónicos en Disney Channel, primero en la serie “Liv y Maddie”, donde interpretó a las gemelas, y posteriormente a la hija de Maléfica en la franquicia de “Descendientes”.

Después de culminar su etapa en la casa del ratón más famoso del mundo, se enfocó más en su carrera como cantante y varias de sus canciones han tenido éxito, por lo que sus fans en Latinoamérica han pedido desde hace tiempo que venga para poder verla cantar en vivo.

Entonces, se confirmó a Dove Cameron se presentaría en el Lollapalooza en Argentina esta semana y luego acudiría al Festival Estéreo Picnic que se lleva a cabo en Colombia, no obstante, ambas presentaciones las canceló.

¿Por qué Dove Cameron está siendo criticada por cancelar sus conciertos en Latinoamérica?

Cuando Dove Cameron anunció la cancelación de sus presentaciones en Latinoamérica, alegó que necesitaba tiempo para enfocarse en su nuevo proyecto musical, por lo que sus fans entendieron que ella prefería llegar con más canciones.

Dove Cameron en Roma, Italia junto con su novio viendo un partido de futbol, el mismo día de su presentación en Argentina que cancelo porque estaba ocupada haciendo nueva musica y necesitaba tiempo. pic.twitter.com/xGLpedv6zc — Dove Cameron Latam (@DoveliesLatam) March 17, 2024

Sin embargo, en los últimos días la también actriz ha sido vista saliendo con su novio Damiano David, quien es el vocalista de la banda de rock Maneskin. La semana pasada fueron vistos disfrutando de las playas de Australia, y el colmo para los fans es que recientemente fue vista en un partido de fútbol en Italia con su pareja.

Dove cameron tenía shows en todo latam por el lollapalooza,y la tipa literal prefirió irse de vacaciones a roma que venir xD

Dejen de darle fama a gringas sin talento,literal por lo único que conozco a la mina es por su serie de Disney y sería pic.twitter.com/rPdU9lf4fY — Lilyfilm (@Lilyfilm4) March 18, 2024

Si bien a los fans no les molesta que Dove Cameron esté saliendo con el cantante italiano, les parece una falta de respeto que en los días que se debía presentar en Argentina, sea vista paseando con su novio todo el tiempo, dando a entender que en realidad no estaba tan ocupada trabajando en nueva música, simplemente no quería venir a Latinoamérica.

Dove Cameron la próxima vez que decida ir a Sudamérica. https://t.co/jttp0A08nx — m a r i (@cupofmariel) March 18, 2024

Algunos fanáticos molestos han compartido en las redes sociales que ya no escucharán su música y cuando finalmente decida venir a algún país latino, no comprarán sus entradas para que entienda que no puede hacerlos sentir menos.