Laura Pausini recibe oxígeno durante show en la Arena de CDMX

Durante uno de sus conciertos en la Arena de la Ciudad de México, la cantante italiana Laura Pausini se vio en la obligación de recibir oxígeno luego de haber admitido que no se sentía del todo bien mientras se encontraba en el escenario.

En el video que circula en redes sociales, se puede observar a la famosa cuando indica que tendrá que pedir oxígeno, ya que podría desmayarse en cualquier momento. “Un momento solo. Pueden dar la luz, no hay nada secreto. Por supuesto, no dejaré de cantar nunca. Cuando tendré el tour dentro de los asilos, así será”, indica la cantante.

Tras la escena, el público no tuvo ninguna duda en animar a la famosa y brindarle su apoyo coreando el tema musical que se encontraba interpretando, un momento bastante emotivo que se vivió durante el evento en donde Laura Pausini entonó sus canciones más populares.

De esta manera, se dice que una de las razones por las que pudo haberle ocurrido este incidente es por las altas temperaturas que se han registrado actualmente en el centro del país. No obstante, a pesar de su malestar, la cantante logró tranquilizar al público con las siguientes palabras:

“Si no me desmayo, me desmayaré, sin problema”, le indica a una de las personas que se encuentra en su staff, mientras suelta la mascarilla de oxígeno para poder continuar con su presentación.

Cabe resaltar que, aunque a Laura Pausini la altura y el calor le hicieron pasar un mal rato, esta logró finalizar su presentación dando lo mejor de sí para su público, manteniendo se de pie al siguiente día en su concierto sin presentar ningún contratiempo.

La reacción en redes sociales

Muchos de sus fanáticos al ver el video, no pudieron evitar expresar su admiración hacía Laura Pausini, calificándola como una cantante excepcional y comprometida con su trabajo:

“Una ARTISTA excepcional en todo el sentido de la palabra nunca había visto a alguien tan comprometida con su público, ser tan humilde y profesional a la vez y ofrecer un espectáculo magistral”, indica uno de los comentarios.