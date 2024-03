Manolo Caro rechaza realizar ningún proyecto con Angélica Rivera, ¿Por qué?

Han pasado un poco más de 15 años, desde que la famosa actriz mexicana, Angélica Rivera, se alejó de las pantallas y, tras los rumores de su posible regresi, la emoción de sus seguidores se hizo sentir en redes sociales.

Sin embargo, ante estas especulaciones el productor Manolo Caro dio a conocer su postura, afirmando que no hay posibilidad de realizar un trabajo junto a ella.

¿Por qué Manolo Caro no quiere trabajar con Angélica Rivera?

Durante un encuentro con la prensa, que fue retomado para el canal de YouTube del reportero Eden Dorantes, se le cuestionó a Manolo Caro la posibilidad de realizar un trabajo con Angélica Rivera, a lo que este, a pesar de reconocer la gran trayectoria de la actriz, mantuvo su postura al indicar que no se encuentra interesada en realizar un proyecto con ella.

“No tengo nada en contra de ella, pero no es una actriz con la que me interese trabajar. A mí este rollo de mezclar la política y cosas que nos atañen a todos como ciudadanos, me parece mejor mantenerlo con distancia, al margen, y que le vaya muy bien en los proyectos”, indicó.

Asimismo, Caro agregó: “No hago menos para nada lo que haga ella a lo que hagan otros tipos de compañeros, pero son diferentes carreras. No sé”.

Por su otro lado, el director fue cuestionado si tampoco tiene planificado realizar algún proyecto con Sofía Castro, la hija de Angélica Rivera, a lo que este respondió lo siguiente:

“Con Sofía en algún momento sí, me cae muy bien, es muy educada, es un encanto y tenemos muchos amigos en común”, explicó, además de revelar que le hubiera gustado trabajar junto a Silvia Pinal, a quien llamó para formar parte del elenco de ‘La Casa de las Flores’ en Netflix.