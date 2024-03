El fantasma más top hará su debut en México en esta nueva, atrevida e irreverente comedia musical BEETLEJUICE se presentará en el Centro Cultural Teatro 1 del 30 de julio al 18 de agosto como parte de la temporada 2022-2024 del tour de Broadway.

Basado en la amada película de Tim Burton, este impresionante musical cuenta la historia de Lydia Deetz, una extraña y poco ordinaria adolescente que cambia su vida por completo cuando conoce a una pareja fallecida y a un fantasma fanático de las rayas. Con un libreto excepcional, una escenografía asombrosa y una partitura fuera del inframundo, BEETLEJUICE es “UN GRITO DE GRAN DIVERSIÓN!” (Variety). Es un show extremadamente conmovedor lleno de amor, para toda la familia y con un mensaje positivo de cómo aprovechar al máximo cada día.

‘Beetlejuice: El musical’ llega a la CDMX. / Foto: Cortesía

BEETLEJUICE está dirigido por el ganador del Tony Award® Alex Timbers (Moulin Rouge!, Director de Warner Bros. TOTO, la película musical animada de la adaptación de Michael Morpurgo y Emma Chichester Clark’s) con un libreto original del nominado al Tony Award Eddie Perfect (King Kong) y del también nominado al Tony Award Scott Brown (“Castle Rock”) y del nominado al Tony y Emmy Award® Anthony King (“Robbie”); la supervisión musical, orquesta y música incidental es de Kris Kukul (Joan of Arc: Into the Fire); y la coreografía de Connor Gallagher (The Robber Bridegroom).

BEETLEJUICE está basado en la película animada presentada por Warner Bros y dirigida por Tim Burton ganadora en 1988 del Academy Award® Geffen Company.

