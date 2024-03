Cynthia Klitbo habla sobre su reciente detención por conducir bajo los efectos del alcohol

Cynthia Klitbo usó sus redes sociales para responder a la noticia que circuló sobre ella hace unos días en la que se dijo que la policía la había detenido por conducir bajo los efectos del alcohol.

La actriz comentó que ella se encontraba celebrando su cumpleaños junto a una amiga y su nuevo novio, que no era un cantante como se había especulado en otros medios, aunque por su nombre, se sabe que es un cineasta.

DETIENEN POR DIU A VILLANA DE TELENOVELAS. La actriz mexicana fue descubierta de la peor manera ➡️ https://t.co/wO4SlCDIbs#CynthiaKlitbo #MundoNOW pic.twitter.com/RmTUWq7zKL — MundoNow (@MundoNowOficial) March 15, 2024

La amiga de Cynthia Klitbo los invitó a un cantabar porque conocía al gerente del lugar y cuando se fueron, sí la detuvo la policía en la carretera, pero nunca la llevó presa porque pasó la prueba del alcoholímetro.

Cynthia Klitbo afirma que tiene derecho a divertirse

Cynthia Klitbo declaró que ella tenía derecho a salir a divertirse con su pareja y amigos, como lo hace cualquier otra persona y no le parecía bien que la estén juzgando por eso.

Además, advirtió a las personas del medio sobre el lugar al que fue, ya que casualmente siempre que van a allá, aparecen paparazzis para sacarle fotos o videos y contar lo que no ocurrió.

Sin embargo, Cynthia Klitbo no aclaró en su transmisión en vivo si había tomado mucho o no, porque eso fue lo que más se le criticó, pues pudo provocar un accidente. Aparte, se sabe que ella no encendió las luces de su camioneta al conducir y por eso la detuvieron los efectivos policiales en la carretera.

#CynthiaKlitbo aclara DETENCIÓN por estar en supuesto estado de EBRIEDAD. Además, revela que estrena nuevo romance... #DePrimeraMano👌: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/T6VwEef7bK — De Primera Mano (@deprimeramano) March 18, 2024

La actriz aseguró que la verán muy seguido en espacios públicos con su nuevo novio, porque también merecía disfrutar de la vida y salir a divertirse.