Héctor Parra asegura que rechazó un trato para salir de la cárcel

Héctor Parra volvió a dar de qué hablar en medio de una llamada que tuvo con su hija desde el reclusorio oriente, en la cual compartió su opinión sobre el veredicto de las autoridades sobre la nueva sentencia que tendrá que enfrentar, además de hacer una fuerte confesión de su caso.

Fue el pasado viernes 15 de marzo que se llevó a cabo la audiencia en la que las autoridades correspondientes dieron a conocer su veredicto, revelando que tendrá que enfrentar 13 años y 10 meses en prisión tras ser declarado culpable de los delitos de corrupción de menores y abuso.

Héctor Parra Instagram: @hectorparrag

Héctor Parra asegura que le ofrecieron salir de la cárcel

El actor intentó enfocarse en agradecer el apoyo que ha recibido de diversas personas, no obstante, aprovechó un momento para comentar el trato que le ofrecieron a cambio de salir de prisión, asegurando que tendría que pagar una cifra, además de ofrecer una disculpa pública.

“Hace tiempo, tú lo sabes Dani, que en las audiencias me ofrecieron que pagara una cantidad y que diera una disculpa pública y que ahí terminaba todo y como la verdad está con nosotros. A pesar de que el juez me dijo: pues es que esto va a seguir, va a ser un juicio muy largo. Que venga, no me importa lo que venga”, explicó.

Al respecto del trato que le ofrecieron, Parra decidió rechazarlo y seguir luchando por demostrar su inocencia sin importar el tiempo que tome el resto del juicio, ya no quiere ser reconocido como presunto culpable.

“Eso de ser un presunto culpable como que no, no es lo mío”, agregó durante la llamada con su hija.