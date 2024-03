Mía Rubín hace de la ternura una provocación para su nuevo sencillo ‘Amor maldito’

Mía decidió tomar una decisión que marca su camino musical, que fue despojarse de los apellidos de sus populares padres: Andres Legarreta y Erik Rubín. La joven cumplirá 19 años (22 de abril), y platicó con Publimetro sobre este nuevo ciclo.

“Creo que estas canciones de mi EP son de doble connotación. Se lo decía a mi papá, mi mayor enemigo y mi mayor diablo, pues he sido yo misma, porque soy tan perfeccionista que puede ser una bendición, pero también una tortura. Las canciones son muy dedicables, de eso va este EP. Y claro, obviamente hay mucha gente que dirá: ‘¿Por qué está cantando puras canciones tristes?’, porque al final este es el concepto de Diablo y el resto de las canciones”, compartió.

Mía lanzó el tercer sencillo titulado Amor maldito, que forma parte de su EP debut, que llega después de Diablo y Tú me matas.

“Diablo concretó nuestro concepto y es este parteagüas para el inicio de mi carrera como cantante, ya de lleno. Estoy muy emocionada, porque todo esto va a dar nacimiento a un EP de seis canciones. Me emociona de sobremanera poder compartirles este proyecto en el cual he trabajado tan duro, en el cual le hemos echado tanto amor, tanto cariño y que lo he hecho al lado de mi papi. La verdad es que mi papi es mi modelo a seguir, y tenerlo de mánager y tenerlo ahí conmigo es un sueño realidad?”, explicó la cantante.

Rodeada del amor de su familia, su pasión por la música y con una dedicatoria a su novio, el torero Tarik Othon, la hija de Erik Rubín compartió el momento que vive.

“Es muy irónico, porque posteó mucho en redes que estoy con mi novio, que estoy muy feliz y, en contraste, hablo de este amor maldito (risa). Al final, busco dentro de mí y busco este ser que es atormentado y es este personaje que vive dentro de mí, del cual habla todo el EP. En Diablo, hablamos de cómo uno mismo puede ser este diablo que nos atormenta, o también este amor tóxico que no puedes dejar. La verdad es que ha sido muy divertido a la hora de componer. Más adelante, tendremos una parte pop, pero por el momento estamos hablando de este tipo de temas con este bolero trap, un género que nos llama mucho la atención”, explicó.

Mía, quien es la primera mexicana y la segunda mujer que firmó contrato con Rimas Music, empresa que representa a Bad Bunny, compartió que trabajar con su papá ha sido toda una experiencia.

“Creo que teníamos que encontrar un concepto propio y tenía que encontrar quién era yo como artista. Y mi papá, más que buscar que yo estuviera lista, era ver cuándo el mundo iba a estar listo y cuándo todo se iba a acomodar. La verdad es que estoy arropada de un equipazo, estoy muy feliz de poder sacar mi proyecto al lado de ellos”, puntualizó.

“Mi mamá siempre estuvo a favor de que yo siguiera mis sueños, también confiaba mucho en el timing de mi papá, porque siempre los dos supimos que tenía que ser en el momento perfecto. Creo que 2024 es un gran año para empezar este proyecto y para mostrarles lo que tenemos musicalmente para ustedes”. — Mía

Luego de que Mía y su papá, Erik Rubín, lanzaran juntos Amor maldito, tema que forma parte del EP, la joven cantante anuncia que será telonera del concierto a Natalia Jiménez el próximo 18 de mayo en la Arena CDMX.

“Es una noticia maravillosa, porque nos buscó el mánager de Natalia Jiménez para estar en el concierto de sus 20 años de carrera el 18 de mayo en la Arena CDMX, es un sueño hecho realidad. La verdad es que para mí es hermoso, porque ellos nos descubrieron, descubrieron la canción Diablo, de ahí se colgaron para que yo les abriera el concierto. Es todo un honor poder abrirle a un artista tan completa y tan genial como ella, a una española que se fijó ahí en una mexicana que apenas está”, reveló.

Bajo el ojo público

Mía confesó que no ha sido fácil crecer en el medio artístico, “ha sido un proceso en el que me han visto crecer. Creo que toda mi vida he estado bajo el ojo público y, obviamente, yo he tenido que prepararme para poder hablar y para poder expresarme en este medio, porque al final no es cualquier cosa; uno tiene que ser cuidadoso, incluso siendo artista. En algún momento me preguntaron que si yo estaba consciente de esta responsabilidad que tenía, y más con mi público que es más joven... ¡Claro que estoy consciente! Al final, creo que para muchos, en algún momento seré un ejemplo a seguir, y tengo que ser un ejemplo a seguir que puedan admirar, respetar y sea un ejemplo positivo”.

Mía Rubín compartió con Publimetro sobre su arranque oficial como cantante. (Foto: Cortesía)

Traviesa, coqueta y provocativa

Mía siempre ha tenido una imagen tierna e inocente que contrasta con la apuesta más atrevida para el EP.

“Nunca voy a perder mi esencia, no hablo de que sea conservadora, pero muchas veces he hablado de que yo me visto como señora (risas). Al final, si yo decido no vestirme de manera provocativa, eso es súper válido. Prefiero que la gente se interese por mi talento y concepto, que por mi físico. La verdad, es que desde muy pequeña siempre he sido muy privada, ahora ya que soy adulta y que podría tomar ese camino (de mostrar una imagen más provocativa), no estoy interesada en hacerlo, porque no va conmigo. No estoy diciendo que esté mal, simplemente no va con mi persona y con lo que quiero mostrar como artista”, comentó.

La artista agregó, “habrán canciones más sensuales que otras, pero siempre van a respetar un límite que es el que yo me pongo, siempre va a haber algo que voy a respetar, siempre mi comodidad va a ir primero ante todo”.