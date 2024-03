Novia de Nicandro Díaz se despide con conmovedor mensaje: “dueles mucho”

Mariana Robles decidió romper el silencio tras la muerte de Nicandro Díaz. La actriz y conductora mantenía una relación con el productor en secreto y bajo perfil.

Luego del accidente que sufrió en una motocicleta acuática el pasado 17 de marzo, que le costó la vida al creador de varias telenovelas. Ahora, su novia decidió despedirse a través de sus historias en Instagram.

La actriz agradeció los mensajes de apoyo por parte de amigos y familiares, los cuales compartió a través de redes sociales. No obstante, ella publicó un conmovedor mensaje un día después del lamentable suceso.

Una serie de fotografías del productor aparecieron en su cuenta, para despedirlo y agradecerle su amor incondicional.

“Gracias por todo mi amor”, “Dueles mucho”, fueron las palabras escritas por la tapatía Mariana Robles, quien acompañaba a Nicandro en el momento del accidente.

Novia de Nicandro Diaz comparte conmovedor mensaje

La policía local dio a conocer que “el día 17 de marzo del año 2024, personal perteneciente a la dirección de seguridad pública y tránsito municipal, recibió reporte para atender un accidente en la carretera costera sur.

La novia del productor utilizó la canción Only Love Can Hurt Like This, de Paloma Faith para el fondo musical de su historia.

“Solo el amor, solo el amor puede doler así. Solo el amor puede doler así. Debe haber sido un beso mortal. Solo el amor puede doler así”, es parte de la letra en español de la canción.