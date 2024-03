Allisson Lozz: La verdadera razón por la que abandonó la televisión

La famosa actriz de telenovelas, Allisson Lozz apareció en un video durante una pequeña conferencia que ofreció recientemente, pues, como algunos saben, la famosa ha permanecido lejos de la pantalla durante un largo tiempo, y ahora se dedica a la venta de productos en red de mercadeo, un ámbito en el que, al parecer, le ha ido muy bien económicamente, hasta ahora.

Cabe resaltar, que la artista se ha destacado por su participación en diversas producciones como: ‘Al Diablo con los Guapos’, ‘Misión S.O.S’, ‘En nombre del amor’, entre otras; y, aunque su carrera prometía, esta decidió abandonar las pantallas, para seguir sus propios sueños.

La razón por la que Allisson Lozz abandonó la televisión

Fue durante esta misma conferencia que Allisson Lozz decidió sincerarse sobre los motivos que la conllevaron a dejar a un lado la actuación, indicando principalmente que ya no quería que le prohibieran expresar sus pensamientos.

“Si me salí de Televisa para que no me callaran”, menciona la famosa protagonista de telenovelas, ya que esta decisión la tomó cuando más fama tenía y el público aclamaba más proyectos en los que apareciera ella como protagonista.

Esto hace Allisson Lozz en la actualidad

Lo que hasta ahora se sabe sobre la famosa, es que esta decidió emprender una vida junto a su esposo, Eliú Gutiérrez, con quien tiene dos niñas. No obstante, además de dedicarse a su hogar, Allisson también realiza ventas de productos de maquillaje y otros cuidados de la piel, con lo que ha logrado ganar miles de dólares en los Estados Unidos, donde actualmente vida.

Es importante indicar que, por el momento no se sabe mayor información de la artista o si piensa regresar al mundo del espectáculo, ya que sus redes sociales se encuentran activas con publicaciones que hace alusión a su emprendimiento.