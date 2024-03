Eduin Caz confiesa que está buscando la reconciliación con su exesposa, Daisy Anahy

La separación de Eduin Caz y Daisy Anahy fue una de las más insólitas del mundo del entretenimiento de México, a mediados del 2023. La pareja se separó en el medio de la llegada del tercer hijo juntos, situación que causó revuelo entre los medios de comunicación y entre los fans del Grupo Firme.

Después de que anunciaron su separación no ofrecieron más detalles del proceso de ruptura. Se tenía que sacar con pinzas cada detalle que el mismo Eduin quizás compartía, por que se le salía, cuando interactuaba con sus fans en los conciertos.

Para el mundo entero ellos dos están separados, pero en las redes sociales aparecían juntos ocasionalmente y hasta comparten vacaciones a pesar de estar separados. El mismo cantante aclara que debido a que tienen tres hijos juntos, la relación entre ellos siempre va a tener ese punto de encuentro y por eso siempre se van a ver.

Pero, pero, pero... En una reciente entrevista que Eduin Caz dio a De Primera Mano, junto a sus compañeros de Grupo Firme, deja en claro que está trabajando en la reconciliación con Daisy Anahy.

“Ahí la llevo, no está fácil. Ando echándole todas las ganas, tengo una comunicación muy fregona con Anahy que me la llevo muy bien con ella, obviamente, tenemos tres hijos. No significa que tengamos que dejarnos de hablar, pero yo no quiero ser su amigo, pues ahí andamos. Eso es cosa personal, ahí poco a poco van a ver cómo van las cosas”, dijo Eduin, según reseña El Heraldo.

Justo en el momento en el que dice “ahí andamos”, él y todos los integrantes del Grupo Firme soltaron risas y gritos como sugerencia de que la está intentando reconquistar.